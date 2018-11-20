被人尾隨求助警察 驚覺自己帶槍GG了

2018-11-20 10:49

［記者楊政郡／台中報導］54歲陳男疑遭人尾隨，心生畏懼，在苗栗後龍鎮龍坑里台6線與台1線交叉口，向當時正在巡邏的竹南分局巡邏車求助，可是員警前來了解狀況，陳男才驚覺自己身上還有槍械子彈等違禁品，趁員警不注意丟入草叢，還是被眼尖員警發現，此案經發布通緝，陳男今年才到案，檢察官依槍砲條例起訴。

檢察官調查，陳男是在2013年6月間，在彰化市向不詳男子以17萬元購得改造手槍一把及子彈7顆（2顆有殺傷力），隨身攜帶防身，同年9月7日晚上，陳一人駕駛自小客車，行經苗栗後龍鎮龍坑里台6線與台1線交叉口，發現疑似遭劉姓男子及多名不詳姓名男子等多人尾隨、跟蹤，對方車內還亮出疑似槍械之物（事後偵查無證據證明當時劉某車內有槍械而不起訴）。

陳男心生畏懼，而巧遇當時正在巡邏的竹南分局巡邏車求助，可是員警前來了解後，並未攔查到劉某的車子，僅記下車號，而陳男此時才驚覺自己身上也有槍械違禁品，他趁員警不注意趕緊丟棄，可是已被眼尖的員警發現有異，回頭來盤查陳某，當場在草叢中找到陳某丟棄的槍械而查扣。

檢察官表示，陳男雖有知覺失調及精神分裂症，但檢察官發現他對於槍枝取得過程、接續持有及數量的描述都正常，依槍砲條例起訴。