母販毒判8年通緝被逮 兒到警局陪伴擁母痛哭

2018-11-20 10:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕最壞示範、最痛畫面！一位媽媽因販毒被重判8年逃亡，遭高雄地院發布通緝，新興警方獲報埋伏鳳山區逮人，將騎機車停等紅燈的蔡姓女藥頭逮捕，又搜出7.27公克毒品，乖巧的兒子得知媽媽落網，趕到警局陪伴，蔡女抱著兒子放聲大哭，兒子眼眶泛紅不發一語，拿著面紙頻頻擦掉母親眼淚。

中正三路派出所今指出，接獲民眾線報指一名遭法院通緝的毒販在鳳山區鳳林路一帶出沒，警方立即前往該地點附近埋伏，順利逮捕遭通緝的蔡姓女嫌犯（40歲），又再其身上查獲安非他命及海洛因，最後將其依通緝及違反毒品危害防制條例移送。

警方便衣埋伏路口，並前後包抄，見特徵身材壯碩的蔡姓女嫌騎乘機車停等紅燈時，立即上前盤查，蔡女見到曾是逮捕過她的便衣警察，自知法網難逃，主動交付身上帶的毒品，包括5.52公克安非他命及海洛因1.75公克。

蔡女表示，去年因販毒遭到高雄地院重判8年，因還有一對就學兒女，不想被關而四處躲藏，最後遭法院發布通緝。

蔡女的兒子得知媽媽被抓到派出所，立刻趕往探視、陪伴，蔡女見到兒子立刻抱著他大聲痛哭，兒子也眼眶泛紅不發一語，拿著面紙頻頻擦掉母親眼淚，蔡女哽咽地告訴兒子「以後媽媽不在身邊要好好過生活」，但再多悔恨的眼淚也於事無補，員警勸蔡女服刑完畢後要改過自新，身為人母不要再做最壞的示範了。

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