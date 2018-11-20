失業女燒炭尋短 警、消破門救回性命

台南市六分局警員薛訓裕（右）與鄭文慶（左）兩人合力救援燒炭尋短的失業女。（記者王俊忠翻攝）

2018-11-20 09:41

〔記者王俊忠／台南報導〕失業女心情低落、在家燒炭尋短，警、消人員獲報急馳援，挽回寶貴性命。

台南市警六分局大林派出所警員薛訓裕、鄭文慶2人，於日前凌晨4點多巡邏時，接獲民眾報案轄內有人燒炭自殺，立即趕赴現場，警方到場發現大門上鎖、屋內已濃煙瀰漫，情況緊急，薛等2員會同里長與消防人員破門進入，發現杜姓女子躺在床上奄奄一息、動也不動。

警、消人員立刻打開窗戶通風排煙，並在臥室內發現裝有木炭燃燒中的圓形鐵盆，隨即撲滅木炭火勢，由119協助送醫急救，挽回杜女寶貴性命。

杜女家屬告訴警方，杜女最近因失業，以致心情低落，一時想不開萌生尋短念頭，最近會特別注意其生活起居，防止意外再度發生，很感謝警察協助。

六分局長許坤田表示，除了表揚兩名救人員警，也呼籲市民「自殺不能解決問題」，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關，如發現親友有自殺傾向，請善用防治自殺諮詢安心專線0800-788995、生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，幫親友安度難關。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980