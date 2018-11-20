社區申請補助寫錯對象 差點害議員涉賄被法辦

2018-11-20 08:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局近期接獲民眾檢舉，某些社區向議員們申請補助旅遊經費，提供經費的多名議員可能涉賄。警方追查後卻發現是烏龍一場，該筆經費是由市政府「推動精神倫理建設」方案支出，但申請人員疑因搞錯對象，找議員協助誤認該筆經費就是議員支出，便在社區經費公告明細上，寫成向議員補助造成誤會，差點就害議員被移送法辦。

警方調查，基隆市議會於2003年曾通過「推動精神倫理建設方案」可供符合條件的團體申請，每年一次補助金兩萬元，但申請手續較為繁雜，有些議員就請社區備妥資料後，幫忙申請，過程中卻造成誤會，讓住戶認為是議員直接出錢贊助社區旅遊，涉嫌賄選。

知情人士指出，其實這種作法已行之有年，殊不知這筆經費是來自基隆市政府，差點害這些熱心議員背上黑鍋。

但也有極少部分惡質的議員，對社區委員會成員宣稱是因為自己特別交代區公所的關係，才會順利通過，要求管委會必須這樣書寫，並公開在社區的布告欄上，甚至直接在社區住戶大會上宣稱「旅遊經費沒問題，今年一樣會支持等語」，刻意讓住戶誤認為此筆金額就是議員自掏腰包支付，換取住戶支持，用這種方式為自己助選。

一名檢察官則痛斥，極少部分現職議員利用這種方式慷他人之慨，明明是市政府支出的經費，感覺上卻變成議員掏腰包支出，而非現任的參選人，就少了這種打知名度方式，會造成選舉不公；倘若社區真的要感謝議員幫忙申請有很多種方式，不需要用這種似是而非手法。