孫安佐獲判服刑期滿 4至6週後遣返台灣

2018-11-20 05:44

〔中央社〕藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐在美非法持有彈藥，聯邦法院今天判決刑滿獲釋，在場旁聽的狄鶯聞訊激動落淚。孫安佐接下來將轉到移民單位拘留中心，預計4至6週後被遞解出境。

孫安佐案宣判庭上午在位於費城的賓州東區聯邦地區法院召開，歷時約2小時。孫安佐出庭時戴黑框眼鏡，身著深綠色外衣，側邊與後側頭髮剪短，外型和8月底出庭時相比並無太大變化，但態度輕鬆許多，與坐在旁聽席的同學史密斯（Gerald Smith）隔空互動時頻頻微笑。

孫鵬、狄鶯在親友陪同下到場旁聽，全程神情嚴肅。承審法官昆諾斯（Nitza I. Quinones Alejandro）宣判孫安佐刑滿獲釋（time served，即刑期等於宣判有罪前被告在押時間）後，狄鶯眼眶明顯泛紅。

休庭後，狄鶯與辯護律師辛寬托（Caroline Goldner Cinquanto）緊緊相擁。隨後狄鶯與孫鵬在另一位辯護律師凱勒（Robert Keller）陪同下步出法院，緊握雙手的兩人面對媒體採訪不願多談。孫鵬僅說：「各位辛苦了，謝謝。」

孫安佐被控持有非移民簽證在美國持有彈藥，這項罪名屬聯邦重罪，最重可處10年徒刑。聯邦檢察官依量刑準則，求處15至21個月有期徒刑，但昆諾斯認定孫安佐持有彈藥可能與恐怖威脅有關，並非純粹為打靶準備，量刑範圍因而加重到24至30個月。

孫鵬、史密斯與孫安佐表姊等3人，隨後在庭上以證人身分替他求情。

孫鵬表示，自己的演藝事業因孫安佐暫停，並說母親身體愈來愈差，左耳失聰，幾乎沒有一天能好好睡覺。他為孫安佐造成美國社會困擾致歉，提到台灣一所大學已錄取孫安佐並保留入學名額，請求法官給他重建家庭、好好教育孫安佐的機會。

昆諾斯向孫鵬、狄鶯說，不用為孫安佐犯錯感到愧咎，此事純粹是因孫安佐不成熟，不了解言語威脅的嚴重性。昆諾斯希望孫安佐獲釋後能更成熟，因為父母無法永遠保護子女，必須讓子女知道犯錯就要承擔後果。

孫安佐發言時為浪費社會資源致歉，承諾未來會更謹言慎行，不再重蹈覆轍。

昆諾斯提及判決考量時指孫安佐年紀輕，因天真無知而犯錯。她表示，案發時孫安佐剛滿18歲不久，她認為孫安佐基本上仍算「未成年人」，需要成長。她對孫安佐說，他讓自己蒙羞，「希望你永遠記住這次教訓」。

聯邦助理檢察官沃爾夫（Sarah Wolfe）受訪時說，法院和檢方對判刑的見解不同，但對美國政府來說不算敗訴，因為孫安佐很年輕，已被聯邦監禁近6個月，且將被遞解出境，永遠無法再入境美國，這是判決中非常重要的部分。

孫安佐自3月27日起被監禁，6月5日起被關在聯邦拘留中心。昆諾斯已簽署司法遞解令。據凱勒說法，孫安佐未來幾天將從費城的聯邦拘留中心，轉移到賓州約克郡的國土安全部移民暨海關執法局（ICE）拘留中心，等候遞解出境。

談到判決關鍵，凱勒認為孫安佐年紀輕、認罪並配合政府調查，精神鑑定報告顯示孫安佐不會對社會構成威脅，加上駐紐約辦事處副處長張俊裕等台灣官員今天到庭了解情形，都對法官判決產生影響。

凱勒說，孫安佐在押期間發揮藝術天份作畫，今天開庭前他將一個信封袋轉交給狄鶯，裡面就是孫安佐的畫作。凱勒提供資料顯示，錄取孫安佐的是基隆崇右影藝科技大學。

孫安佐3月26日被控恐嚇開槍掃射在賓州就讀的高中，遭警方逮捕，警方之後從孫安佐的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈。

孫安佐6月4日在賓州德拉瓦郡中級民刑法院就恐怖威脅罪認罪，法官判處4至23個月徒刑，並同意假釋交付ICE。聯邦機關隨後指控孫安佐以非移民簽證在美國非法持有彈藥，孫安佐8月28日在賓州東區聯邦地區法院出庭認罪，全案今天宣判。