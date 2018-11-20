孫安佐案 美聯邦法院判刑滿獲釋

2018-11-20 02:28

〔中央社〕藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控在美非法持有彈藥，聯邦法院今天判決刑滿獲釋（time served，即刑期等於宣判有罪前被告在押時間），4至6週後將遞解出境。

孫安佐案宣判庭上午在費城的賓州東區聯邦地區法院召開，狄鶯、孫鵬都到場旁聽。孫鵬和孫安佐的同學都在庭上作證，替孫安佐求情。

法官認為孫安佐年紀輕，因無知而做出不成熟的行為，希望孫安佐從此事學到教訓。

法官宣判孫安佐刑滿獲釋後，狄鶯在庭上眼眶泛紅。休庭後孫安所還押拘留所。孫鵬、狄鶯在律師陪同下步出法院，面對媒體訪問不願多談，孫鵬多次向緊跟不放的媒體記者說「辛苦了」。

孫安佐自3月27日起被監禁，6月5日起被關在聯邦拘留所。法官已簽署司法遞解令，孫安佐之後轉移聯邦拘留所，但移民單位遞解作業仍需時間，孫安佐估計會再被關4至6週。

孫安佐現年18歲，3月26日被控恐嚇開槍掃射在賓州就讀的高中，遭警方逮捕，警方之後從孫安佐的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈。

孫安佐6月4日在賓州德拉瓦郡中級民刑法院，就恐怖威脅罪認罪，法官判處4至23個月徒刑，並同意假釋交付美國國土安全部移民暨海關執法局（ICE）。聯邦機關隨後指控孫安佐以非移民簽證在美國非法持有彈藥，孫安佐8月28日在賓州東區聯邦地區法院出庭認罪，全案今天宣判。