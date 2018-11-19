刑警面前交易毒品 簡直「走不知道路」！

2018-11-19 23:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕大膽，警察眼前交易毒品！22歲女子劉郁君年紀輕輕不務正業竟成為藥頭，昨下午警方接獲檢舉，遂至轄區舉報地點查看，沒想到親眼見到毒品交易，1名女子對著鐵捲門信箱孔投紙鈔，另一端就伸出一包白粉，全稱被警方目睹，當場上前將劉女與藥腳逮捕。

據了解，民眾多次檢舉指稱新北市永和區中興街某民宅出入複雜，疑似在做毒品交易，警方也積極地多次巡查，可惜總是撞空。18日下午3時許永和警分局再次接獲舉報，偵查隊派員再次前往查緝，這次終於撞見。

2名偵查佐趕抵時不敢打草驚蛇，佯裝路人站在路旁，眼見1名女子騎機車徘徊，最後停在民宅前，女子下車拿出手機打字後靠近民宅鐵捲門，接著遞了1000元紙鈔進去信箱孔，裡頭遞回1小包K他命，這時2員上前喝止並通報支援，當場逮個正著。

警方入門進行搜索，查獲毒品黑咖啡包5包3199.5公克、梅錠4包364.5公克、小惡魔咖啡包8包，83.5公克、K他命93公克與分裝袋5包。購藥的42歲洪姓女子承認購毒，而劉女沒辦法只好承認販賣，訊後警方將兩人依毒品罪嫌移送法辦。

永和警分局表示，安居專案的友善通報網意義就在此，只要民眾發現有異，便可立即通報警方，警方也會不厭其煩派員前往查看，欲高效率維護地方治安，還需要警、民通力合作。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆