11/19 今彩539頭獎開出3注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-11-19 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月19日）開獎的第107000277期今彩539，頭獎開出3注，可得獎金800萬元，由桃園市八德區大昌里介壽路二段380號1樓的寶寶投注站、桃園市中壢區龍平里龍東路72號1樓的真得靈投注站、屏東縣萬巒鄉褒忠路177號1樓的東發彩券行開出；第107000093期威力彩與第107000181期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000093期威力彩中獎號碼為「06、10、18、22、25、38，第二區：05」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共27注中獎，每注可得2萬元；伍獎共223注中獎，每注可得4000元；陸獎共1341注中獎，每注可得800元；柒獎共2873注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6088注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8397注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6951注中獎，每注可得100元。

第107000093期38樂合彩中獎號碼為「06、10、18、22、25、38」，五合摃龜；四合5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共91注中獎，每注可得5750元；二合共1403注中獎，每注可得750元。

第107000181期雙贏彩中獎號碼為「02、04、07、08、09、10、11、14、15、18、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共347注中獎，每注可得500元；肆獎共4079注獲得，每注可得100元。

第107000277期今彩539中獎號碼為「02、08、10、19、36」，頭獎3注中獎，可得800萬元；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共7049注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3268注中獎，每注可得50元。

第107000277期39樂合彩中獎號碼為「02、08、10、19、36」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共180注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7423注中獎，每注可得1125元。

第107000277期3星彩中獎號碼為「732」，正彩共45注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000277期4星彩中獎號碼為「6138」，正彩共23注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」