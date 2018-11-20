獨家》渣男分文不給皮肉錢 14歲少女接客接到送醫急診！

2018-11-20 00:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子彭聖文在苗栗縣媒介15歲少女接客被逮後，竟到新竹重起爐灶，假借有美容師工作為由騙14歲少女上鉤，被他帶往賓館「指導」性交易技巧為由，先性交得逞，事後連續載少女外出接客13次，都不給她一毛錢，直到少女病到送醫急診，全案才爆發，新竹地院認為彭男惡性重大，重判徒刑4年2月併科罰金15萬元，犯罪所得3萬元沒收。

判決書指出，已婚育有2名子女的29歲男子彭聖文，與15歲女友在2016年3到6月間，媒介某15歲少女在苗栗縣一家汽車旅館與男客性交易，警方臨檢從少女的LINE反向追查逮到彭男，總計少女共接客67次，每次彭聖文可抽得1000元，苗栗地院依圖利使少女性交易罪判刑3年10月，併科10萬元罰金，犯罪所得6萬7仟元沒收，目前彭男在苗栗監獄執行當中。

沒想到彭男仍不悔改，2016年12月15日，使用臉書暱稱「彭莫」、「彭莫莫」、「HAN JIMMY」，在臉書上某求職社團刊登「誠徵美容師，日領8千到1萬6千元」廣告，因而認識年僅14歲的被害人「小夢」。隔天晚上彭男假藉說明工作內容與報酬為由，將小夢約到新竹火車站前旅館，小夢一到場，彭男就說她要做的是性交易服務，藉由「指導」技巧為幌子，與小夢性交得逞。

2016年12月17日起，彭男使用LINE招徠男客，以每次性交易2500到4500元不等價格，由他騎機車搭載小夢到賓館性交易，小夢所收到的錢需全數交給彭男。

由於彭男遲遲不拿錢給小夢，小夢心生不滿，夥同妹妹與友人出面找彭男理論後，彭男才掏出2千元給小夢。

2016年12月25日小夢因生病就醫、高燒不退，醫院社工發覺異狀追問之下，小夢才吐露接客1星期就接了13名男客，且彭男扣款不給她皮肉錢，她再也受不了了！

法官認為，彭男明知小夢年僅14歲，心智尚未成熟，對於性行為亦欠缺完整自主判斷能力，竟利用她欲尋找工作的急切心理，誘使發生性行為，且載小夢外出接客13次，竟只給她2千元，惡性重大，最後依姦淫幼女罪、圖利使少女性交易罪判刑4年2月，併科罰金15萬元，犯罪所得3萬元沒收。此外，小夢父親也對彭男提起附帶民事賠償訴訟，就是要讓彭男付出代價。