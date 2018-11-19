11/19 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月19日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：06、10、18、22、25、38，第二區：5。
38樂合彩：06、10、18、22、25、38。
雙贏彩：02、04、07、08、09、10、11、14、15、18、21、23。
今彩539：02、08、10、19、36。
39樂合彩：02、08、10、19、36。
3星彩：732。
4星彩：6138。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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威力彩：第一區：06、10、18、22、25、38，第二區：5。
38樂合彩：06、10、18、22、25、38。
雙贏彩：02、04、07、08、09、10、11、14、15、18、21、23。
今彩539：02、08、10、19、36。
39樂合彩：02、08、10、19、36。
3星彩：732。
4星彩：6138。
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