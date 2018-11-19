11/19 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-11-19 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月19日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：06、10、18、22、25、38，第二區：5。

38樂合彩：06、10、18、22、25、38。

雙贏彩：02、04、07、08、09、10、11、14、15、18、21、23。

今彩539：02、08、10、19、36。

39樂合彩：02、08、10、19、36。

3星彩：732。

4星彩：6138。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）