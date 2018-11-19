永康警分局新廳舍落成 智慧綠建築好先進

永康警分局新辦公廳舍今舉辦落成啟用儀式，新廳舍響應趨勢，以智慧綠建築方式興建。（記者萬于甄攝）

2018-11-19 21:59

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市警察局永康警分局揮別使用29年的舊廳舍，進駐大橋新辦公廳舍，今舉辦落成啟用典禮，由代理市長李孟諺、警察局局長黃宗仁、分局長戴崇贒等人一同剪綵，除許多民代、地方人士出席響應外，歷任分局長也「回娘家」見證，現場冠蓋雲集，場面相當熱絡。

永康因區域發展快速，人口、交通等治安勤務也相對增加，永康分局編制員額也從100多名逐年增加至現有316名，原使用29年的舊廳舍早已無法負荷，且預期大橋重劃區將成為新都心，因此選在該區內新建辦公廳舍，大橋派出所也同時進駐。

永康警分局新辦公廳舍為地下1層地上5層的智慧綠建築，除具節能、安全防災外，分局從內到外都有監控系統管制，像是空調、電力、門禁、車牌辨識系統等，設備相當完善；警察局長黃宗仁也勉勵，分局落成啟用後，在優質的工作環境內，治安、服務也要相對提升。

代理市長李孟諺致詞時表示，永康是繁榮發展的象徵，尤其大橋重劃區更是高樓林立，人口逐漸密集，未來將成為永康的住商、文化中心，在市議會及地方的支持下，相信分局新辦公廳舍落成，也會為地方帶來新氣象。

永康警分局新廳舍落成啟用儀式，許多立委、市議員、地方人士及民眾都響應出席，永康警分局也邀請歷任分局長「回娘家」見證，其中，前台南市警察局長陳子敬則是永康分局落成後，首任分局長，且不少時任永康分局長現都成為縣市警察局長。

永康警分局表示，新分局由偵查隊、大橋派出所、交通分隊、警備隊及刑事鑑識小隊等警力進駐，舊廳舍除保留龍潭派出所外，少年隊及婦幼隊等近期會搬入使用，而大橋派出所原舊廳舍則是租賃民宅，如今終於有自己的辦公廳舍。