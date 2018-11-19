坐檯陪酒被移民署高雄專勤隊查獲 越南女大生遭退學遣返

越南籍女大生黃女（前右二）坐檯陪酒，被移民署高雄市專勤隊查獲，遭退學遣返。（記者黃良傑翻攝）

2018-11-19 22:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕移民署高雄市專勤隊會同林園警方，查獲4名越南籍女子非法打工、坐檯陪酒，有1名是華裔越南籍女大生，另2名越南女子是假觀光真陪酒，還有1女是逾期外配，其中，女大生已被校方退學，其他3名越南女子也將被強制遣返出境，劉姓小吃店經理今被依違反就業服務法函送裁罰。

黃姓女大生已經27歲，領獎學金來台念大學外語系，目前還是大一學生，父母是中國籍人士，在越南家境清寒，姊姊嫁來台，她今年9月間來台求學，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前會同林園分局突襲大寮區某小吃部，當場查獲黃女和另3名越南籍女坐檯陪酒。

移民署高雄市專勤隊查出，范姓（24歲）、阮姓（28歲）越南籍女子，均利用觀光名義來台非法打工，還有一名嫁來台灣的外配榮姓女子（20歲），丈夫住在苗栗，榮女瞞著丈夫到高雄小吃店坐檯賺錢，移民署依法處置後，林園分局也加強查緝，另又查獲案外案。

黃姓女大生的姊姊趕到警局探視，得知妹妹將被學校罰錢，還要被強制遣送出境，姊妹兩人相擁而泣；移民署調查，4名越南籍女子是透過朋友或Line群組，介紹至小吃部坐檯陪酒，坐檯1小時行情價約600元，店家抽成100元，小吃店部的劉姓經理今將被依違反就業服務法函送裁罰。