愚笨還是無知？ 偵查庭偷錄影 再把光碟寄給地檢署

2018-11-19 18:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕愚笨還是無知？張姓男子與同事阿仁拉扯受輕傷，他控告阿仁傷害罪，台中地檢署開偵查庭時，他把密錄器放在胸前錄音錄影，還對起疑的檢察事務官謊稱「沒有」錄音錄影，之後，張男又對另一陳姓男子提出妨害名譽罪告訴，他把訴訟資料與錄影光碟寄給地檢署，檢察官據此將他起訴，他辯稱「我是冒著妨害秘密罪被判刑，才寄給你們的。我怕我的官司會輸」，法院依妨害秘密罪判拘役50日，可易科罰金5萬元確定。

判決書指出，張男與同事阿仁，是派遣公司派駐醫院的勤務員，雙方於2017年3月爭吵拉扯，張男頭皮挫傷而提告，台中地檢署同年5月22日開偵查庭，張男卻把密錄器放在斜背包上緣，背著斜背包，密錄器位於左胸前，於偵查庭內錄音錄影，事隔約10天，張男又對另一陳姓男子提出妨害名譽罪告訴，他把錄影光碟，連同刑事提告狀，一起寄送到地檢署，檢察官發現錄影內容是偵查庭情景，將他依妨害秘密罪起訴。

張男說詞前後不一，他宣稱誤按密錄器的啟動開關，又改口說忘記關閉密錄器，至於是否知道偵查庭內不得錄音錄影？他說法也是反覆，宣稱法警沒告訴他，又改口說他沒注意「不得錄音錄影」告示，因為字體太小，又改口宣稱，他知道不得錄音錄影，但是他擔心官司打輸，「我是冒著妨害秘密罪被判刑，才寄給你們的」。

台中地院勘驗錄影畫面，庭訊時檢察事務官曾發現密錄器，詢問「你現在有錄影嗎？」，張男趕緊用資料遮住密錄器，答覆「沒有」，偵訊期間，張男不斷用手調整密錄器，或用文件遮掩，顯示張男是故意錄影，依妨害秘密罪判拘役50日，可易科罰金5萬元，張男上訴二審，辯稱不是故意啟動密錄器，台中高分院不採信，維持原判，全案確定。