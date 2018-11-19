強拉女助理「胸部緊貼胸膛約2秒鐘」色老闆慘了

2018-11-19 15:58

〔記者溫于德／台北報導〕北部一間專做五金禮品加工批發的公司，其老闆遭女助理指控，不但伸鹹豬手碰觸她左側穿內衣處，還大力將她拉近，導致兩人「胸部緊貼胸膛約2秒鐘」，挨告強制猥褻。老闆日前已被認定依乘人不及抗拒而為擁抱之行為，被判有期徒刑3月，得易科罰金9萬元；民事部分，士林地院今再依女助理所求、照價判賠共21萬餘元。刑、民均得上訴。

判決書指，前年9月14日下午4時許，姓羅的色老闆見只有他與女助理兩人在茶水間，竟先伸左手碰觸女方左側內衣，再伸雙手用力將對方拉近，好讓「女方胸部緊貼自己胸膛」、時間長達2秒鐘。色老闆在女方離職後被提出刑民事告訴。

色老闆雖否認「強抱」，仍被依強制猥褻罪起訴；刑事庭審理時，色老闆同樣拒認罪，其辯護人說，女方以錄音檔為證，是為了惡意索求資遣費與非自願離職證明書「不法目的」，直言是「竊錄」行為。

但刑事合議庭仍認，色老闆行為屬偷襲式、短暫性地在女方抗拒不及情況下，偷偷擁抱，卻未達強制猥褻，依違反性騷擾防治法，判他3月徒刑，得易科罰金9萬元。

至於民事，色老闆遭女員工索賠資遣費21萬1206元，並開立非自願離職書給女方；他雖再次否認犯行，仍遭民庭法官打臉，今照價判賠，且須開立證明。