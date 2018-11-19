砰！議員競選服務處玻璃被砸 肇事男寃喊…都是椅子惹的禍

2018-11-19 13:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區同慶路上劉姓市議員候選人的競選服務處玻璃，昨晚約8點15分突然「砰」聲後破裂，一度傳出是否選舉恩怨造成，引起警方重視，經漏夜追查今天上午6點15分找到「砸」玻璃的楊姓男子，確認楊男是開車經過轉彎不小心擦撞服務處外面的座椅，椅子彈起正好砸中服務處落地窗，全案依毀損罪嫌偵辦。

中壢警分局仁愛派出所獲報查訪，找到目擊的宋姓路人，宋指稱看到1輛銀色轎車車牌AUL開頭，自光明路二段2巷往同慶路方向行駛，要右轉往中壢區同慶路時，因過彎不慎撞上擺在同慶路議員候選人服務處外面座椅，而座椅直接彈飛撞擊該服務處玻璃，駕駛人沒下車察看就離開，往榮民南路817巷方向離去，現場無人受傷。

警方查出肇事車籍為租車公司，再依據租賃公司找到承租人楊男（39歲，有公共危險前科），員警到楊住處訪查沒人在家，電話連絡上他以後，楊今天上午到案說明；楊男供稱昨晚視線不佳，過彎的時候疏未注意服務處前方有椅子，以為只是撞倒椅子，沒想到椅子「彈射」到玻璃，他願意賠償服務處的損失。

警方表示，經訪查雙方當事人說法、目擊證人，此為行車過彎不慎導致的意外財損並非選舉恩怨，事後也向劉姓候選人說明案件處理情形。至於玻璃破損將由服務處人員配合警方辦理後續案件偵辦、保險及理賠事宜。