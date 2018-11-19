警匪鬥智 詐騙集團CEO躲警察去賣黑輪 就敗在妻子…

警方將葉送辦。（記者王冠仁翻攝）

2018-11-19 13:11

〔記者王冠仁／台北報導〕綽號「冰冰」的葉姓男子原是詐騙集團車手，他看詐團獲利驚人，自立門戶「創業」，成為詐騙集團「CEO」。葉有別於傳統詐團「一條龍」方式經營，而以「有錢大家賺」為名義，將「車手」與「洗錢」當作工程發包，自己居中指揮。警方根據日前破獲的詐騙案溯源查出他，他為躲避追查不僅將手機與車輛全部更換，還搬去彰化賣黑輪；不過他百密一疏，警方轉而跟監他妻子查出他下落逮到他。

警方調查，住在台中的27歲葉姓男子，原本是詐騙集團車手，負責向被害人領取款項。但他做沒多久後認為車手風險高且獲利低，反而是隱身幕後的幹部、首腦「口袋滿滿」，他於是自立門戶，也經營詐騙集團，以網路購物詐騙、猜猜我是誰、解除分期付款等名義向民眾行騙。

葉由於從詐騙集團「基層」幹起，了解車手若被逮有可能牽連上線，於是他把機房設在中國，將「車手」與「洗錢」當作工程分別發包出去。「車手工程」他發包給北台灣的「關老爺車手集團」與中台灣的「飯糰車手集團」，「洗錢工程」則交由在台中開設食品公司的謝姓、尤姓犯嫌，以出口食品貿易之名，將贓款洗至境外。

此外，葉為防範與他配合的車手集團旗下車手黑吃黑，不僅規定車手領款時必須開啟視訊讓車手頭監控，若有車手黑吃黑，他就派人將其拘禁，甚至毆打、拿打火機燒膝蓋凌虐。

警方日前根據一起破獲的詐騙案向上追查，陸續破獲與葉配合的車手集團、洗錢公司。葉發現他底下的人被「抓光光」後，連忙將原本使用的手機、車輛全部換新，同時從台中搬回彰化賣黑輪，想躲避追查；不過他沒料到警方轉而對他妻子展開跟監，果然循線逮到他。

警方初步清查，與葉配合犯案的集團成員約有70多人，行騙的民眾共有1百多人，詐騙金額高達2千多萬；警方此次查扣作案教戰守則、手機20餘支、提款卡、現金珠寶等等價值8百多萬的財物，警方最後則將葉等人依詐欺、組織犯罪罪嫌送辦。

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