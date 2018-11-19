戰地有真愛？失婚婦人險被詐急 領悟「好夢由來最易醒」

2018-11-19 12:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕戰地有真愛？台中市已離婚的65歲王姓婦人，1個多月前透過LINE，認識自稱是駐守於戰地的台裔美國人卡特（音譯），雙方談得投機，雖未曾見面，卻已互訂終身，卡特宣稱買了訂情禮物給王婦，需要8000美元當保證金，匯款後再商議結婚細節，王婦趕赴銀行匯款，卻被行員通報警方攔阻，自認找到真愛的王婦，一度怒罵「都是真的，為何阻撓？」，員警見王婦執迷不悟，苦勸1小時，她才接受「自古多情空餘恨，好夢由來最易醒」的事實，黯然封鎖對方的LINE。

中市警局五分局文昌派出所警員林銘烈與林伯翰，本月12日中午接獲銀行通報，「一位中年婦女疑似遭詐騙，要匯款美金8000元，折合台幣約25萬元」。

員警詢問王婦，得知雙方交往過程，1個多月前，王婦的LINE收到自稱是卡特的訊息，卡特用簡體字告訴王婦，自己是台裔美國人，被美國政府派遣到伊拉克駐守，卡特還傳數張來源不明的照片，是一位帥氣軍人，雙方相談甚歡，王婦逐漸陷入情網，卡特也用「我的愛」稱呼王婦，兩人論及婚嫁。

本月12日，卡特突然說，已買伊拉克當地訂情禮物給她，但因戰地物資運送不便，希望王婦先匯款8000美金至國際物流公司當保證金，等禮物送達，保證金會一併歸還。

王婦未曾與卡特見過面，沒有聽過卡特聲音，更不知道卡特服務單位與職稱，什麼都不知道，仍深信不疑，趕緊到銀行匯款，警察阻撓時，她一度動怒，認為員警懷疑她找到「真愛」，警方苦口婆心勸導，並列舉多個熟女被愛情騙徒欺騙的案例，以及諸多詐欺手法，還請來王婦的兒子協助說服，王婦才逐漸接受事實，她遇到的並非真愛，而是愛情騙子。

王婦被攔阻時，透過LINE告知卡特阻撓一事，卡特也不斷透過LINE，要求王婦離開銀行，「銀行也騙妳」，王婦得知是騙局，「自古多情空餘恨，好夢由來最易醒」，黯然把卡特的LINE封鎖，雙方斷絕往來。

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