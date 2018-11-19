議員助理車內指姦女選民 辯稱只摸毛仍判４年

2018-11-19 12:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名女議員的陳姓男助理「阿吉仔」，3年前女性選民請託處理房屋增建糾紛，竟載往金獅湖附近停車場，在車內強摸胸、以手指硬插下體性侵得逞，事後想包6000元紅包息事寧人，仍被側錄電話報警提告，一審被依強制性交罪判刑4年，陳男不服上訴，否認指姦，辯稱「只有摸被害人陰毛幾秒」，並說他感覺和對方是男女朋友般兩情相悅。不被高雄高分院採信，駁回其上訴，維持一審原判。

判決指出，外號「阿吉仔」的陳姓男因某里長介紹才認識被害女子、並幫忙她處理房屋增建而與承包商、拆除大隊的糾紛。

不過，女方卻控訴，陳自稱是議員的分身，2015年到她住處討論，接著要她上車，陳卻說如果發生性關係，就能把房子顧好，她當場拒絕；不料車開到金獅湖附近停車場，陳強行把手伸入衣內摸胸，還把她褲子拉開用手指插入下體，她嚇得求饒要「阿吉大仔，不要這樣子」，她並表示要報警，陳才停手。

陳姓助理則辯稱，女方在車上講到房屋糾紛時很激動哭了，還將頭移到他的胸口，他便抱著安撫，手有碰到女方胸部，就順手伸入內褲摸陰毛約3 、4 秒，她才說不要，就立刻收手，並無插入下體或伸進內衣。

被害女子事後向老公、里長泣訴被陳男「欺負」，並打電話側錄，要求陳姓助理道歉並發誓不會再犯，陳說「我包6千元跟妳道歉」，並拜託女子勿再對他人提及此事，否則政治生涯將毀。

女子丈夫證稱妻子返家有哭訴，且案發後女子有失眠、確診創傷後壓力症候群，合議庭認定犯行明確，不採信雙方是合意等辯詞，審酌陳姓助理否認犯行，也沒與女方和解，依強制性交罪，判刑4年。

陳男不服，上訴二審，否認性侵，辯稱只有摸該女陰毛幾秒而已，還稱，他感覺當時兩人是男女朋友般的兩情相悅。但高雄高分院不採信，駁回其上訴，維持一審原判。可上訴。