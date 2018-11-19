北勢國小學童到運18運動場運動遭猥褻？事後證實烏龍一場

2018-11-19 12:23

〔記者歐素美／台中報導〕有家長在臉書PO文指出，孩子到沙鹿區北勢國小旁的運動場運動，結果遭「怪叔叔」猥褻及抓傷脖子，消息一出，引發關注！北勢國小家長會長林志仲今天表示，經校方及家長會深入了解，白姓男子與男童認識，因男童要離去，不想繼續跟白男玩，患有輕微躁鬱症的白男才出手抓人，不小心傷了男童的脖子，並無猥褻情事，家長發現引發爭議，事後也撤除PO文。

林志仲表示，就讀北勢國小5年級的沈姓男童於18號週日到沙鹿運18運動場，因跑步與42歲的白男之前就認識，兩人昨天又遇見，男童因不想跟白男繼續玩，準備离去，白男用手抓了男童，結果不小心傷了男童的脖子，但並未破皮或流血，只是留下紅腫的痕跡。

男童回家後，媽媽覺得事態嚴重，為提醒其他家長注意才在臉書PO文，不料，引發關注。但校方透過監視畫面，發現與男童玩耍的白男，孩子也在北勢國小就讀，白男妻子向校方表示，因丈夫患有輕微躁鬱症，可能才不小心傷及男童；男童也表示，並未遭到猥褻。

男童母親發現事態嚴重，事後緊急撤除PO文；林志仲說，該案件並非校園安全事件，因發生地點在校外。沒有猥褻、沒有脫褲、沒有破皮流血，校方或家長也未報案，希望媒體勿過度渲染。

北勢國小校長王慶祥說，運18運動場是由該校代管，因24小時開放，運動的人很多，校方也提醒家長，若小朋友要到該處運動，最好親子同行同樂。

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