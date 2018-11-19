醋男當兩幼兒面打死同居女 死者母哽咽自責救不了女兒

2018-11-19 12:25

〔記者楊國文／台北報導〕31歲男子蘇嘉豪，不滿蔡姓同居女友在LINE中和男姓友人傳送曖昧訊息，被控竟當著2人所生2個不滿2歲孩子的面，揮拳勒斃瘦小的蔡女，一審依過失致死罪判蘇9年徒刑，高等法院今召開辯論庭，蘇男否認有殺人故意，請求高院從輕量刑，蔡母哽咽控訴蘇男明顯是蓄意殺害女兒，應以殺人罪重判，還自責說「為何救不了自己女兒」；訂12月6日上午10時宣判。

蘇嘉豪還押時仍堅稱無殺人意圖，他是自首，也向家屬道歉，具悔意。

不過，蔡母和委任律師林帥孝批評蘇男說謊，蔡母庭後怒斥蘇男未向家屬道歉過，且蘇男早就離婚過，且對前妻家暴，還和前妻生下3個小孩，她的女兒在唸高一、才16歲就被蘇男誘拐、同居懷孕生子，女兒身高157公分、體重45公斤的瘦小身驅，根本經不起身體壯碩的蘇男重拳毆打，另從女兒頸骨骨折、臟器破裂等情況，可以認定蘇具殺人犯意，請求高院應依殺人罪重判。

一審判決指出，2017年2月12日上午5點多，從酒店下班的蔡女回家，同居男友蘇男發現她有酒味，且手機的LINE有男性友人曖昧訊息，兩人口角後，就在兩人所生都不到2歲的2子面前，蔡女慘遭蘇男抓頸撞牆，揮拳毆打腹部一下，並拿掃把擊打四肢、腰部、背部等處，造成腹腔內肝臟被下裂傷出血3000CC出血、頸部骨折等傷勢，6時10分還和蔡女該男姓友人通話21分鐘，蘇男發現蔡女身體冰冷，趕快對她做CPR，直到6時52分才打119急救，仍傷重不治。

檢方偵訊後依殺人罪將蘇男起訴，但一審僅依過失致死罪判9年，檢方不服上訴高等法院。

去年底，高院召開準備程序庭，蘇男當面向蔡女的母親說「對不起」，蔡母拒絕接受，怒斥「甚麼叫做對不起！」

高院今召開言詞號論庭，蔡母表示，2013年女兒才唸高一、16歲，就在中和4號公園被蘇男誘拐，女兒陸續替蘇男生下2子，蘇男工作不穩定，從事粗工，在中國工作的先生回台帶女兒去中國，想讓女兒換個環境，但蘇男連繫女兒，女兒又自己搭機回台找蘇男，先生認為女兒真的喜歡蘇男，就成全他們，不料女兒竟被打死，蔡母哽咽自責說「為何救不了自己女兒」？她請求高院應依殺人罪判蘇男重刑。至於蔡女生下兩子，目前由新北市政府社會局安置中。

蘇男辯稱自己是自首，很後悔打死蔡女，但不知道當時出拳會這麼重。

檢方認定蘇男有殺人故意，也不符自首規定。

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