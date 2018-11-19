15分鐘車程2分鐘飆到！員警鳴笛護送孕婦急診生產

彰化警分局中華路派出所員警林士峰、吳芳如分乘警用機車前後包夾休旅車，沿途狂飆開道送孕婦就醫。（記者湯世名翻攝）

2018-11-19 12:09

〔記者湯世名／彰化報導〕暖警！彰化警分局中華路派出所員警林士峰、吳芳如半夜分乘警用機車巡邏途中，突遇嘉義來的張姓男子攔車表明太太快生了，但不知醫院在哪，兩員立即採前後包夾方式，沿途開警示燈並鳴警笛狂飆開道，鑽大街走小巷，短短2分鐘內即火速送抵彰化基督教醫院急診室，足足縮短逾7倍時間，圓滿達成任務。

中華路派出所長黃登貴指出，男警林士峰與女警吳芳如日前深夜11時53分騎乘警用機車執行巡邏勤務，行經彰化市中華路與中正路2段路口時，突然有1名駕駛休旅車的張姓男子揮手攔路稱：「我從嘉義轉診過來，我太太快生了，但不知道醫院要怎麼走」，心急如焚。

兩名員警發現車上孕婦即將臨盆，趕緊啟動警示燈，由林士峰在前方帶路，吳芳如則跟在休旅車後方，採前後包夾方式，沿途鳴警笛護送，行經中正路、民族路轉華山路，再銜接中山路後左轉旭光路，沿途前方汽、機車紛紛禮讓警車，警車在行經十字路口時也鳴警笛示警，11時55分的短短2分鐘內即抵達彰基急診室，醫護人員連忙將孕婦以輪椅推入診間，醫護人員與孕婦家屬對於員警熱心幫忙都相當感動。

這段車水馬龍的道路，平常至少要花15分鐘，在員警帶路下只花了2分鐘，足足縮短逾7倍時間。兩名員警完成任務後，旋即離開繼續執行巡邏勤務。

彰化警分局長洪宏榮表示，分娩是人生大事，兩名員警熱心主動的積極作為，不但適時解決民眾問題，更正面提升警察形象。