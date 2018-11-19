為錢起衝突 泰勞殺死同事 二審仍判14年

2018-11-19 11:38

〔記者黃建華／高雄報導〕泰國籍移工「阿怒（IMSEN MANOP）」不滿同鄉移工「吳他亞（NAKHEN WITTHAYA） 」欠錢沒還，卻又開口要借錢，雙方發生口角鬥毆，阿怒酒後越想越氣，憤而持料理刀刺殺吳男，造成吳肚破腸流，傷重不治，阿怒一審被依殺人罪判刑14年，上訴二審遭高雄高分院駁回，維持原判。

判決指出，阿怒和死者吳他亞在泰國時互不相識，2017年3 月26日經雄介公司仲介入境臺灣的振農水泥製品公司工作。兩人同住於公司宿舍，同年11月25日21時許，兩人在北側廚房外與其他移工飲酒用餐時，因吳他亞欲向阿怒借款，阿怒則以吳他亞尚積欠其新臺幣1300 元未還而不願出借，雙方發生口角互毆，經在場其他移工勸阻後，吳他亞離開現場回到宿舍房間。

未料，阿怒飲酒後，越想越氣，拿一把料理刀放入隨身背包內，當晚22時 17分許，吳他亞至1 樓餐廳旁儲水槽持汽水空瓶裝水飲用，見阿怒經過，即將汽水瓶朝阿怒丟擲，2 人並在貨櫃屋通道內扭打，過程中阿怒遭吳他亞壓制在地，即將背包內之料理刀取出，將吳男殺的肚破腸流，經同事發現送醫不治。

阿怒一審經橋頭地院依殺人罪，判刑14年，以資懲儆。阿怒認為判太重，提出上訴，但遭高雄高分院二審駁回，維持一審原判。可上訴。

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