被控跳票脫產？大慶證券前董事長莊隆慶反控加重誹謗

2018-11-19 11:21

〔記者錢利忠／台北報導〕大慶證券前董事長莊隆慶先前指控聯合光纖通信前總顧問謝嘉入，涉嫌以擦擦筆塗改支票，詐騙28億元，現由台北地檢署調查中；謝嘉入則在上週召開記者會，找來多名自稱被莊隆慶跳票的受害者，反控莊隆慶跳票不認帳；莊隆慶認為謝嘉入在記者會上的說法不實，今再赴北檢按鈴，控告謝嘉入加重誹謗。

大慶證券先前爆發21億元跳票案，前董事長莊隆慶被質疑跳票脫產，但莊隆慶接受媒體採訪時卻表示：「不只是跳票21億元，去年10、11、12月連續3個月，已經被提領了28億元」，並向檢警提告上櫃公司聯光通董事長林慧鈞、前總顧問謝嘉入涉嫌詐欺。今年7月4日，北檢首度以被告身分傳喚林慧鈞、謝嘉入、聯光通董事賴卓志等人，另同步傳喚告訴人莊隆慶出庭，雙方出庭時各說各話，案件仍由北檢調查中。

莊隆慶指控，林慧鈞、謝嘉入以投資捷泰公司及聯光通為由，由他拿出支票供謝嘉入在外調度資金支應，他將簽了名的空白支票拿給謝嘉入處理，不料卻被陸續提領28億元，還跳票21億元；由於被提領的支票，竟有遭塗改的痕跡，莊隆慶因而認為全案不只涉詐欺，還涉嫌偽造有價證券等罪。

謝嘉入日前則發聲明反駁，強調他是協助莊隆慶調度資金，絕非設局詐騙，莊隆慶指控他竄改支票等說法是子虛烏有。

本月16日，謝嘉入找來多名自稱是被莊隆慶跳票的受害者召開記者會，並出示對帳影片為證，指去年10月開始，莊隆慶以投資股票和買公司等名義向他們調度資金，但今年1月底開始，莊隆慶卻以支票有竄改為由拒絕認帳，至今年11月為止，共50多人被跳票，金額超過21億。

自稱被跳票的受害者也在記者會上指控，當初幫忙籌措資金的友人說，借款難免有增有減，為了不浪費支票，才會用擦擦筆塗改，不過支票都經莊隆慶授權，並提出每日對帳的影片為證。

莊隆慶認為謝嘉入在記者會上的指控不實，今再控告謝嘉入加重誹謗，批謝嘉入「做賊喊抓賊！」並稱他原本被倒債2至3億元，想要投資賺錢，才被謝嘉入勸說，提供簽了名的空白支票做擔保，未料卻被謝嘉入用擦擦筆詐騙28億元，謝嘉入濫用他的信任，將他開立的支票戶頭，以各種理由和親友名義，陸續領走超過數十億元鉅款，而這些錢都是莊家的親友或以手頭現金，或以股票質押調來的現款。