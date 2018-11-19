網路遊戲代打陪打業競爭激烈 兩負責人互槓被訴

2018-11-19 11:05

［記者楊政郡／台中報導］台中市清水區「五路皆神」工作室，與台中市東區「草爺」工作室，都是網路遊戲代打及陪打經營業者，彼此是競爭對手，去年4至8月間兩名負責人槓上了！互在8951寶物交易網、line、fb粉絲專頁、「小英雄大聯盟」fb社團等，發佈互相攻擊的文字，台中地檢署依加重誹謗及違反公平交易法起訴兩人。

檢察官調查，清水區「五路皆神」工作室陳姓負責人，東區「草爺」工作室郭姓負責人，都是提供網路遊戲「傳說對決」的代打及陪打服務經營業者，兩者是競爭對手。陳某從2017年5月至8月間，多次在8951寶物交易網、line群組上，發佈攻擊郭某的代打及陪打團隊是「唬爛」，都是剛上幾顆星的打手卻說是全職業隊，各種盜圖、改圖（技術差很明顯），且壓榨打手只給價目表3、4成（即給打手薪水只有3、4成），有一大堆客訴，打得太慢又太爛，還謊稱是菁英打手。

而郭某也不甘示弱，在fb粉絲專頁、「小英雄大聯盟」fb社團等，也發佈文章反擊，說「五路皆神」都怕他們選手團實力，怕得要死，「五路皆神」都會以廉價轉派單給其他間（指其他同業），導致問題層出不窮，是惡劣商家，五路是歷史最黑的工作室等。

檢察官認為兩人都觸犯加重誹謗及違反公平交易法，請從重依違反公平交易法判刑。