慣竊偷老翁背包 便衣警長逮正著....

葉姓慣竊竊取老翁的背包。（記者張瑞楨翻攝）

2018-11-19 11:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市28歲的葉姓慣竊於台中公園閒晃，正在偷老翁的背包，卻沒想到「螳螂捕蟬、黃雀在後」，站在他後面的中市警察局第二分局公園所所長李銘卿，目睹葉嫌犯行，將他逮個正著，他宣稱一整天沒吃飯，警方認為他年輕力壯，卻不事工作，以偷竊維生，準備熱食款待他飽餐一頓，之後依竊盜罪嫌法辦。

李銘卿日前穿便衣，於台中公園園區內巡視， 經過公園音樂台時，看見一名男子形跡鬼祟，大白天躡手躡腳靠近一名正躺在公園椅子上睡覺的老翁，李員為避免打草驚蛇，不動聲色在旁埋伏觀察，發現葉嫌偷偷摸摸翻動老翁放在椅子上的紅色背包，接著便將整個背包取走，李員見狀立即呼叫員警支援。

此時，剛好也在附近巡邏的警員伍震傑，立即趕到現場支援，當場人贓俱獲，警方查證，紅色背包為蔡姓老翁所有，因在公園散步累了，就暫時躺在椅子上休息，背包裡面有4罐飲料、1包零食，有多項竊盜前科的葉嫌表示，因無業在公園內閒晃，看見老翁躺在椅子上熟睡，才想踫運氣，查看背包內有無現金或悠遊卡可以竊取， 他宣稱沒收入，一整天都尚未進食。

警方聽了雖表同情，但仍勸葉嫌，年紀輕輕應該要有正當職業，竊盜是違法的行為，警方準備熱食讓他飽餐一頓，之後依竊盜罪嫌法辦。