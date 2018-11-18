「意外」吃霸王餐！12中客今早已出境 透過導遊付錢致歉

這些中客在店內吃鍋。（記者王冠仁翻攝）

2018-11-18 22:38

〔記者王冠仁／台北報導〕12名來台旅遊的中國籍遊客前晚到台北市安和路「史大華」麻辣火鍋店用餐，餐點包含服務費共9229元，但他們吃完沒付錢就離去。警方循線找到中客的台灣導遊，導遊居中聯繫，中客這才發現自己「意外」吃了霸王餐。中客將款項轉帳給導遊，再請導遊送交給店家，並一再致歉。

警方調閱中客離去的監視器畫面，循線找到他們的台灣導遊，但導遊告訴警方，這群中客今天早上已經出境返國。

導遊協助聯繫上這群中客並告訴「白吃白喝」的情況。這群中客中領頭的一對夫妻說，他們並非故意不付錢，而是丈夫以為妻子付了錢，妻子也以為丈夫付帳，但兩人當時沒互相確認，一行人也以為這對夫妻已經付錢，所以大家用餐後就離去。

據了解，這對夫妻事後透過支付寶將款項轉給台灣導遊，今晚導遊也將9229元送交給店家，店家得知他們不是故意吃霸王餐也願意原諒。

警方表示，本月16日晚上7點多，有8名中客前往安和路一家麻辣火鍋店用餐，店家安排他們坐在獨立包廂。中客不僅將各式肉類點了一輪，還加點不少火鍋料、配菜與啤酒；當晚8點多有另外4名中客前來，總共6男6女一同吃鍋，直到當晚9點多才離去。