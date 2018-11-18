人夫與小三互傳「我好吃嗎？」 外遇姦情露餡

2018-11-18 22:35

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子寫願替楊女付房租、車貸共50萬元與送鑽石的協議書，被陳妻發現，陳男向老婆坦承與楊女的外遇姦情。雖然楊女否認與陳男發生性關係；但法官從陳、楊兩人手機line對話有「對性愛執著」、「抱著你睡舒服」與「我好吃嗎？」等字眼，認定兩人有姦情，台南地院依此間接證據判楊女相姦罪3個月徒刑，得易科罰金，還可上訴。

判決指出，楊姓女子與已婚的陳姓男子（化名）透過網路社群平台臉書結識，楊女明知陳男有妻室、仍於2015年9月26日凌晨與陳男在她位於台北市中山區林森路的住處發生性關係。後來，陳妻在2017年1月發現有1張丈夫自願代付房租、車貸50萬元及送1顆1克拉、兩顆30分鑽石的協議書，並寫明不得要求楊女返還。

陳妻追問丈夫此協議書是什麼意思？陳男才坦承與楊女發生婚外情。陳妻原本告丈夫通姦，後來撤告，檢方對陳男不起訴處分；但陳妻仍告楊女妨害家庭。楊女坦承是認識陳男並與對方約在自己住處見面，但沒有跟陳男發生性關係。

法官調閱陳男與楊女兩人的手機line對話，查出2015年9月26日兩人見面前，陳男曾傳訊給楊女說「我先說清楚，我對性愛是很執著的」，後來又傳訊說「抱著你睡很舒服」；楊女回傳說「今天再陪我睡1天嗎？」。

法官還查出，陳、楊兩人於2015年9月26日凌晨在楊女住處見面後，當天下午兩人還用line互問彼此「我好吃嗎？」。認定兩人關係匪淺才會有性愛、抱著你睡、我好吃嗎等肉麻對話，陳男說有與楊女發生性關係，應非虛構，從這些間接證據可以判定兩人確有姦情。