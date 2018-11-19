獨家》變態渣男竊錄與妻性愛過程 還剪輯成Ａ片！

2018-11-19 00:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超級渣男！戴姓男子與在餐廳工作的美貌妻子結婚後，多次以針孔攝影機偷錄與妻子性愛、口交的鏡頭，以及妻子的隱私部位特寫，甚至還剪接成Ａ片，且因一直懷疑妻子與客人有一腿，妻子再也無法忍受其多疑性格要求離婚時，戴男揚言散佈性愛光碟，還說要跟同事邊喝酒邊欣賞她在床上的「死魚樣」，新竹地院法官痛斥戴男「手段低劣、惡性重大」，依恐嚇罪判刑4月。

檢警調查，52歲的戴男與陳女結婚已有7年，陳女因小他近10歲，身材火辣且容貌出眾，期間戴男為了滿足自己的變態慾望，甚至在與妻子雲雨時，將妻子當成Ａ片女主角，妻子在渾然不知情的狀況下，跟老公性交、口交等都被先生趁機以針孔攝影機偷錄性愛過程，戴男還趁妻子睡著時再偷拍胸部、下體的特寫鏡頭，然後存在電腦硬碟中，妻子不在時就動手剪接片子，也順便將自己露臉的部分剪掉。

由於戴男對妻子始終充滿不安全感，主觀上認為妻子就是有外遇，妻子再也無法忍受他終日疑神疑鬼，2月間終於表示要離婚，戴男竟憤而離家出走。

離家期間，戴男憤恨難消，從3月起接續以LINE恐嚇陳女「你要毀掉這個家，好，我們一起毀，你不要後悔，也不容你後悔。老子不會跟你離婚，一輩子跟你耗，我要看到你發生意外或是生了大病死掉，才能消老子的氣！」、「要離婚可以，不是妳死就是我亡，妳死了當天我會跟你這個賤人離婚！」

在此期間，戴男還傳送偷錄與妻子做愛、口交的影片，以及妻子胸部、性器官特寫影片給陳女，恫稱「這是我最愛的女人，可是現在是我最氣的女人，我會用彩色印刷，等妳死後燒給妳！」「看看你的死魚樣！你最好祈禱我的理智能壓住怒火！」、「忘了告訴你，你的淫片製作三片光碟，剪接得很好看，要不要自己欣賞，不收你錢，你可以跟姦夫一起看！」、「老子一定會讓你身敗名裂，讓你成為上班地點的大笑話！你的影片我會跟這邊的同事一起喝酒一邊欣賞，放心！裡面看不到我！」

陳女事後具狀向新竹地檢署聲請保全證據並對戴男提起告訴，經檢方指揮員警持新竹地院核准搜索票，當場在戴男住處電腦內搜出與陳女的性愛影片檔案。

法官認為，戴男與被害人原為夫妻，於婚姻關係存續中不知尊重他人隱私，卻利用妻子的信賴關係，竊錄雙方性交畫面與妻子身體隱私部位，又於妻子要求離婚之際，不知理性面對處理溝通，竟以散佈淫照影片恐嚇且無理謾罵，危及被害人名譽與安全，造成莫大心理壓力，手段低劣、惡性重大，其行為對女性精神上的傷害難以平復，最後依恐嚇罪判刑4月。至於偷拍的妨害秘密罪責部分，則因戴男與陳女達成和解，陳女最終撤告。