提供帳戶幫助詐欺辯不知 法官自搜YAHOO打臉

2018-11-18 19:48

〔記者王定傳／新北報導〕39歲劉姓男子把銀行帳戶、提款卡跟密碼寄給詐騙集團，成為詐欺共犯，判拘役50日，他提出上訴辯稱，因應徵一間線上博奕公司工作，才把帳戶給對方，自己也上網搜尋過，真的有該公司存在；但新北地院合議庭自行在YAHOO奇摩搜尋引擎輸入該公司名稱，第三筆資料中，就有網友提醒：「朋友，這是詐騙」，駁回上訴確定！

本案發生於去年6月間，詐騙集團取得劉男帳戶後旋即對3位民眾詐騙，並要求民眾把款項匯入該帳戶中，劉男落網後被依幫助詐欺罪判拘50日，劉不服上訴稱，當初只是應徵工作，對方自稱是某線上投注公司，工作內容是提供存摺及提款卡供客戶匯款，每期（5天一期）每本帳戶可獲3000元、一個月18000元薪資，3本一個月72000元。

劉男還強調，自己有上網查詢，確認真的有這間公司，才把帳戶寄出，他也是被害人。

但合議庭認為，劉男是成年人，可以預見把自己帳戶給陌生人，極可能被利用作為犯罪工具，且法院以YAHOO奇摩搜尋引擎輸入該公司，第三筆網頁就有網友討論該公司，並提醒：「賣自己的帳戶給人當人頭帳戶，有這麼缺錢嗎？對方肯定是有問題，會犯罪，被查到還要被當共犯，傻了嗎？」

還有網友直接說：「朋友，這是詐騙，該線上博奕公司不會跟民眾買帳戶，只有詐騙才會需要用來做人頭戶，這個很常見，他們會掛明自己是某間國際博彩公司。」

法官認為，劉男已事先上網搜尋，對此自難諉為不知，所辯均屬事後卸責之詞，不足採信。