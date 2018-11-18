女友放話「警察抓不到」 2個月後四海幫張國峻就落網

警方將張國峻送辦。（記者王冠仁翻攝）

2018-11-18 15:12

〔記者王冠仁／台北報導〕在2003年犯下暴力圍標中華電信工程案、被判刑3年的54歲四海幫中常委張國峻，他在2009年判決定讞後棄保潛逃中國。他跑路期間曾數次「搭桶子」偷渡來台，他中國籍劉姓女友甚至對外放話「警察抓不到」，但警方早已監控多時，近期更掌握他教唆幫眾從事暴力討債的事證，先逮他與2名幹部，並將擴大追查其餘共犯、小弟。

警方指出，54歲張國峻年輕時跟隨時任四海幫海德堂堂主、現四海幫幫主楊德昀；楊自八十年代初期，主導四海幫幫眾有計畫介入圍標中華電信工程。楊一度因警方掃黑落網，但他隨後前往中國，但他仍遙控指揮張進行暴力圍標；張率眾恐嚇其他業者不得投標，遇不從者就持棍棒砸店、毆打被害人甚至開槍示威。

張國峻等人在2003年被檢警逮捕，他因涉及恐嚇罪證確鑿，遭法院判刑3年；但他在2009年判決定讞後，隨即棄保潛逃中國。

張潛逃中國後，仍遙控指揮幫眾從事暴力討債，任綽號「判官」的47歲幫眾衣廷宸、綽號「阿祥」的31歲幫眾吳陳祥為主要幹部，並在台北市基隆路上開設菸酒商行為掩護，對不特定公司進行高額重利借貸、暴力討債等。

警方監控期間發現，張在2016年再次偷渡返台，並在桃園龜山一帶租屋居住，隱身於幕後指揮；他的劉姓女友見張順利偷渡返台多次，今年9月甚至對外嗆說「警察都抓不到」。但警方早已在進行蒐證，日前兵分多路逮到張、衣、吳3人，查獲棒球刀3支、斧頭2支、藍波刀1支、本票、被害人借據等相關證物。警方最後將他們依組織犯罪、恐嚇取財等罪送辦。