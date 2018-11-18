6旬婦登北插天山走失 警、消耗13小時尋獲

6旬婦（左1）登北插天山脫隊走失、手機無訊號，警、消連夜救援花了13小時。（記者李容萍翻攝）

2018-11-18 13:58

〔記者李容萍／桃園報導〕家住台北市的64歲吳姓婦女，昨天上午9點30分與登山同好一行18人南下攀登桃園市復興區北插天山，原預定於當日下午返程，吳婦途中因未跟上前面同行、走錯路，獨自往小烏來登山口方向獨走，同行山友下山後發現吳婦脫隊，晚上7點向大溪警分局溪內派出所求援，所長徐榮治派遣警員湯豐富、2名義警，及聯絡復興消防分隊3名隊員支援，前往搜救，費時13小時成功完成救援任務。

警、消連夜趕往山區搜救，因山區手機訊號不良無法聯繫上吳婦，加上氣候不佳造成搜救困難，直至隔日幸好吳婦的手機可以正常通訊，經連繫家屬敘述所在位置，表示人在小烏來登山口附近，警方憑藉經驗法則研判位置，於今日上午8點45分發現吳婦，初步檢視沒有受傷，身體虛弱，經協助下山，全程歷時13小時，於今日上午10點27分順利把吳婦帶到溪內派出所。

警方呼籲，入冬後，山上天候瞬息萬變入夜後經常氣溫驟降或陰雨綿綿，從事登山活動一定要注意氣候，結伴而行，衡量自身體能狀態，同行山友要隨時注意同行避免脫隊走失，尤遇天候不良須三思而行，避免發生登山迷途意外。