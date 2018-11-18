笨賊偷腳踏車 賣不掉還被法辦

路口監視畫面拍下張嫌偷走被害人自行車。（記者歐素美翻攝）

2018-11-18 12:46

〔記者歐素美／台中報導〕55歲張男因急需現金，見在民宅前停放的自行車竟順手牽羊偷走，無奈拿到回收廠變賣，因需登記否則不收，只好打消念頭，但被害人報案，大甲分局后里分駐所警員張延吉透過監視器畫面追查，鍥而不捨，4天後巡邏時發現張男穿著及長相與竊嫌相似，上前盤查，張男即坦承偷車，警方依竊盜罪將其函送。

本月4日下午5點，張嫌（55歲）行經台中市后里區月湖路，見一處民宅前停放一輛自行車，就順手牽羊，準備變賣兌換現金。被害人發現後，5日向警方報案。

警方依據民眾提供的住家監視器畫面，確認衣著特徵後，調閱犯嫌可能行經之路線上監視器，發現臉部特徵不明顯，且僅有一路口拍到其行跡，且非轄區慣竊人口，案情陷入膠著。

但員警不放棄，持續至轄區內各資源回收廠詢問是否有人牽車變賣，9日巡邏時，發現一名男子穿著及特徵與監視器畫面顯示的犯嫌相似，便上前盤查，犯嫌見警一度想跑，員警發現不對，仔細盤問，張男始坦承犯案，並供稱因需要現金，看到未上鎖的自行車便徒手竊取，本想變賣換現，但回收廠要求登記否則不收，只好打消念頭。

員警表示，張嫌沒有竊盜前科，也非轄內治安人口，因路口監視器畫面也無明顯的臉部特徵，增加破獲難度，但其依經驗判斷，竊取自行車的竊嫌應該都不會離轄太遠，才依身形、穿著等線索於巡邏時仔細查看，果然手到擒來。