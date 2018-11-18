侯友宜溪南造勢晚會 馬英九朱立倫站台

2018-11-18 00:46

〔中央社〕選前最後一個週末夜，國民黨新北市長候選人侯友宜昨天晚間在土城舉行「溪南大造勢」，前總統馬英九、新北市長朱立倫站台助講。侯友宜盼大家支持他用正向力量打敗邪惡奧步。

侯友宜晚間9時由旗隊護衛進場，沿路支持群眾爭相趨前握手，侯友宜除了努力催票，呼籲支持者一定要去投票，更感嘆參選以來頻頻遭受對手抹黑攻擊，心疼太太也被拖累。

侯友宜表示，面對抹黑奧步，要用正向力量勇敢往前走，但離最後投票日剩下幾天，「如果整個團隊有不當言論，會對團隊帶來無比的傷害，這是完全不能抹滅的」，別人犯下的錯誤千萬不能再犯，只有反省自己才能有向前行的力量。

朱立倫致詞時表示，「蘇貞昌2.0」就是會吹牛、會抹黑。蘇貞昌宣稱萬里蟹是他做的，當縣長時萬里就有螃蟹，但不知道「萬里蟹」是一個品牌。朱立倫說，大家尊重前輩，「他高興怎麼說就算了」，但是抹黑侯友宜就令人不齒。

馬英九則指出，這段時間到各地助選，不只一次聽到百姓抱怨實在受不了，民怨沸騰、民心思變，民進黨沒有在為台灣想，只有在為自己想，選情不佳就炒作統獨，執政兩年來把國民黨財產凍結、查封，「全世界哪有這樣對待反對黨的」。

馬英九推崇國民黨高雄市長候選人韓國瑜6個月就把高雄民意翻轉，更大讚侯友宜受到朱立倫完全信賴，7年累積經驗一定可以把新北治理的很好。他勉勵國民黨2018年一定要打勝仗，未來才有機會重返執政，帶給人民好生活。（編輯：唐聲揚）