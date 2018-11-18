葉菊蘭：支持站在弱勢和正義的蘇貞昌

2018-11-18 00:38

〔中央社〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚間分別在林口、樹林舉辦「新新北，會做事」晚會，總統府資政葉菊蘭兩場站台助講，她呼籲大家支持永遠站在弱勢的、正義的蘇貞昌。

選前最後一個週末夜，蘇貞昌分別在林口、樹林舉辦「新新北，會做事」晚會，桃園市長鄭文燦、立法委員段宜康、葉菊蘭等人為蘇貞昌站台助講。

鄭文燦表示，他對國民黨候選人侯友宜沒有成見，但侯友宜口才再怎麼好也好不過現任市長朱立倫，行政能力再怎麼好也好不過朱立倫，如果讓侯友宜來當市長，最多和現在一樣，但是蘇貞昌擁有台北縣長、行政院長的資歷，未來一定會讓新北市大大地進步。

段宜康則說，「全台灣沒有人比侯友宜還會賺錢」，他呼籲民眾為了新北市公平的未來，請大家一定要支持真正會做事的蘇貞昌。

葉菊蘭感慨地表示，歷史就像一面鏡子，可以照出人性的光明面及黑暗面，蘇貞昌從年輕到現在都在被歷史檢驗，「捍衛人權、推動民主，他從不曾缺席過」，台灣這塊土地能有今天的自由及民主，蘇貞昌貢獻很大。

葉菊蘭說，相反的，有人站在歷史陰暗的一面，當年侯友宜選擇依附黨國，帶隊攻堅爭取言論自由的鄭南榕，經過30年了，侯友宜享受了言論自由的甜美果實，卻仍說「再來一次同樣這樣做」，沒有一點愧疚跟遺憾，讓身為受害者家屬的她聽了很難過。

蘇貞昌感謝葉菊蘭的力挺，他說，對手享受民主果實，30年沒有一點反省，如果把他送上市長，歷史該怎麼看。他呼籲，每一代的人都有責任照顧好前代人留下的這塊土地，「大家要勇敢的選擇，做歷史的見證」。

蘇貞昌也提到，現在中美貿易大戰，台商陸續回流，新北市有最好的條件，現在就欠一個有國際觀、有效率的市長，未來他會組成最有效率的市府團隊，就如同過去他擔任台北縣長一樣。

蘇貞昌提到，台語歌后詹雅雯日前在八里唱歌，在台上提到被污辱時，眼淚一直流，他過去做了很多建設，現在這麼認真講政見，卻一直被抹黑，對手不僅批評抹黑他，現在連他過世的阿公、媽媽都要一起抹黑。

蘇貞昌說，94歲的媽媽在3年前過世，她一輩子的積蓄放在家裡被偷走，這件事情在當年被媒體報導很多次，當時也都說明過了，但是對手現在為了選舉，不只抹黑造謠說他祖父是漢奸，現在還要糟蹋他過世的媽媽。

蘇貞昌呼籲市民下週六出來投票，給他一個機會，讓他建設新北，讓新北更新更好。（編輯：唐聲揚）