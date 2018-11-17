台商淪共諜企圖吸收調查官 一審判7年

2018-11-17 23:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕39歲台商林偉琳被中國國安單位吸收成為共諜，得知國中同學擔任調查官，還曾辦理國安業務，他多次返台以現金、禮品等方式企圖吸收，林男矢口否認，但犯案過程都被蒐證下來，桃園地院法官依違反國家情報工作法判處他7年徒刑。

林男2000年9月從海軍陸戰隊下士退伍後，轉往中國從事空壓機等行業，曾擔任中國蘇州台青會會長等職務，判決指出，2016年林男返台參加同學會，得知老同學是調查局調查官，隔年3月他經商涉訟，找上江蘇省南京市國家安全局自稱「耿主任」的男子協助處理，並允諾可以找老同學刺探情報，當作對價。

判決指出，林男於2017年9月返台，主動邀約調查官餐敘，暗示「對岸想跟你交個朋友」，希望對方能提供藏獨、疆獨、達賴喇嘛入境訊息，或是業務上可獲取的資訊，如果可以的話，下次回台會帶回對岸給的20萬元心意，調查官當場予以拒絕。

判決指出，林男不死心，同年又兩度約出調查官，祭出現金、禮品攻勢仍遭拒，今年3月直接塞給現金6萬元，甚至直指「對方希望建立長期關係，要你潛伏在調查局慢慢往上爬，拍下機密文件存在SD卡交付」，見調查官不斷拒絕，林男還不停勸說，「你有甚麼困難，對方可幫忙100、200萬元，將來還可在大陸安排個一官半職」。

桃園地檢署獲報後，拘提林男到案並起訴，林男在審理期間仍否認是共諜，也聲稱未將調查官身分洩漏給對岸，僅有今年3月喝醉向調查官吹噓，「對岸要我來吸收你」，其餘只是同學間的閒聊；不過，林男犯案過程都被蒐證，交付的6萬元也被查扣，法官依違反國家情報工作法判處他7年徒刑。