台版《李伯大夢》？婦稱一覺醒來已6年 台中穿越到台南…

45歲的鄭姓女子自稱6年前在台中住家睡了一覺，醒來就在台南。（記者王捷翻攝）

2018-11-18 00:37

〔記者王捷、吳亮儀／綜合報導〕鄭姓婦人赤腳呆坐台南街頭，穿著打扮卻不像街友，引來警方注意，鄭婦說不知道自己為何坐在「這裡」，「時間」也不太對，只知道一覺醒就在街頭，問了路人才知道過了6年，連總統都換成蔡英文，讓她也很訝異。警方聯絡家屬後，家屬未表示任何意見。鄭婦自稱頭還很暈，警方將她送到醫院，至少能讓這名女版「李伯」不用流落街頭。

美國小說《李伯大夢》講述樵夫李伯在山中睡著後，一覺醒來過了20年，回家後人事已非，不僅兒女長大、妻子過世，美國也獨立了。45歲的鄭婦自稱也是一覺睡了6年，但她不是在森林中睡去，自己印象中是吃了治療骨癌的藥物，頭暈在自家床上睡著。

17日凌晨1點左右，警方發現鄭婦赤腳呆坐在路邊，眼神呆滯，她頭髮修剪整齊、衣著乾淨且合適，看起來不像街友，警方擔心她的安危，上前詢問鄭婦怎麼不回家？鄭婦卻回說，她自己也很納悶怎麼沒有在家？讓警員聽了一頭霧水。

警員在鄭婦的皮包中查出她的戶籍在台中豐原，鄭婦向供稱，她有印象家住中部，但忘了自己確切住哪，唯一的印象是她請假去看骨癌，吃完醫師開給她的藥以後，就沉沉睡去，沒想到一覺醒來卻在陌生環境裡，她問了路人才知道已經過了6年，還得知政黨輪替，連總統都換成蔡英文。

鄭婦自稱，由於一下子資訊太多，讓她太震驚，也忘記怎麼回家，才會坐在路邊。當警員問鄭婦的鞋子上哪去時，鄭婦還很有邏輯回稱，她當時在家裡睡覺，哪會穿鞋睡。警員問她做什麼工作？家人住哪？她思考很久，都稱忘光了。

警方連絡鄭婦戶籍上的親人，家人只說已經很有沒有跟鄭婦聯絡，不曉得她會到台南去。由於沒有相關單位能幫助鄭婦，她還說頭有點不舒服，警方於是請救護車將她送到醫院過夜，至少當晚不會讓這位「女版李伯」流落街頭。

對此，亞東醫院神經醫學部一般神經科主任甄瑞興說，早期失智只會忘了較近期的事情，若依鄭姓婦人說只記得6年前的事情，確定是失智症的話，應該病情已經到了中期左右。

不過，甄瑞興強調，鄭姓婦人也有可能是其他精神類疾病，譬如思覺失調症，沒有經過詳細診斷，其實很難知道婦人到底是甚麼狀況，有賴專業醫師判定。

甄瑞興說，婦人有提到吃藥頭暈後沉沉睡去，這部分要提醒民眾，不要隨便吃來路不明的藥物，曾經有過案例，高血壓患者吃來路不明的藥以及藥物過量，導致血壓、血糖亂掉，甚至頭暈後昏倒，幾次下來腦部容易缺氧，這很有可能造成記憶功能下降，導致血管性失智症。