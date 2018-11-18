惡狼拐騙逃家女 說笑「來生小孩」奪走初夜

2018-11-18 00:02

〔記者王捷／台南報導〕罹患精神疾病的小婷，因跟母親吵架逃家，60歲的張男看到小婷落單，向小婷搭訕，把小婷騙回自己的貨櫃屋，進屋內還說笑「來生小孩」，奪走小婷初夜。在4天內小婷成為張男洩慾禁臠，張男決定讓小婷離開前還邀求「再來生小孩」，至今成為小婷的惡夢，不過張男辯稱小婷是他的女友，但院檢不相信，台南高分院認為張男罪嫌重大，裁定將張男羈押到明年2月。

24歲的小婷，帶了幾件衣服，身上只帶了100多元離家出走，手機又只能接不能打，獨自坐車到外縣市，想說能坐多遠是多遠，到了中部以後下車，沒想到就遇到張男對她搭訕，還借了一輛腳踏車，誆稱要帶小婷去派出所救助，沒想到小婷就這樣一路騎回張男的鐵皮屋。

小婷發覺有異，但張男又扯稱太累，先休息一下再去派出所，並且拿雞肉給小婷吃，在小婷睡著後張男就露出本性，壓住小婷性侵得逞，接著在4天內，張男除了帶小婷去麵店吃麵外，就將小婷困在鐵皮屋內，期間小婷在一次吃飯時有偷打電話給母親，結果母親還以為打錯電話。

起初小婷母親以為小婷是住在朋友家，但後來越想越怪，打了電話給小婷，小婷才要張男接電話，張男接完電話後才同意放小婷回去，回去前還要求小婷做最後一次，遭小婷強力拒絕。

過了9個月後小婷與母親決定提告，但張男辯稱，與小婷是男女朋友，性行為出於自願，麵攤的老闆可以作證，且小婷與張男生活4天，可以自行離開，沒有控制小婷的行動，可能是因為性行為被家人發現後才提告。

但是法官認為，不能以一般人的反應來看待小婷，因為小婷在精神科的就診資料中，曾表示會失去片段記憶，而且小婷在案發後，增加安眠藥用量，因此認為張男涉犯強制性交罪4天共犯4次，判處6年8個月徒刑，而張男因為嫌疑重大，高分院裁定延續羈押到明年2月。