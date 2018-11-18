警局辦實務訓練魔鬼營 新進員警獲益良多

板橋警分局舉辦魔鬼營，訓練菜鳥警們早日進入狀況。（記者吳仁捷翻攝）

2018-11-18 00:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕什麼情況？民眾在新北市板橋街頭看見20多名員警在路上狂奔，又看到員警騎機車壓車，疑似飆車？原來是板橋警分局替新進的菜鳥們安排的實務操作訓練「魔鬼營」，找來資深員警示範安全追逐、及遭遇精障男子持刀、開瓦斯警匪對峙的處置作為，甚至在警匪追逐時，冒出隨機攻擊的歹徒，考驗菜鳥警的應變與處置能量，逼真的課程希望讓菜鳥們早日進入狀況。

板橋警分局22名訓練生剛服完深夜勤務，還睡眼惺忪時，「魔鬼營」教官要求全體訓練生穿上防彈背心全副武裝，下達某公寓5樓有精障男子持刀揮舞，疑似挾持人質的任務指令，請大家徒步前往處置排除。

教官帶頭快跑板橋警分局、民權停車場一圈將近340公尺的距離後迅速上樓，雖然據報持刀男子在5樓，但教官安排演員在3樓埋伏襲擊沒有防備心的警察。有訓練生隨時保持警戒沒有被襲擊成功，但也有訓練生救人心切，奔跑過程中有掉了裝備，也有被佯稱路人的歹徒伏擊受傷。

教官教導大家，警察穿上制服，走出警局大門，就要有警戒、接受攻擊的心理準備，有如演員上了舞台一樣，隨時都有鎂光燈照在你身上，都有人在注視著你。整齊的儀容和自信的精神代表了專業，使民眾對政府執行公權力有信心，執勤時並施予同理心，當個有溫度的警察。

另外分局也安排安全駕駛課程，指導新進同仁安全駕駛警用機車和巡邏車，降低及避免因公值勤受傷情形。

教官用盡方式教導大家去了解自己的警用巡邏汽機車性能底線，但不是鼓勵追車，而是指導懂得如何安全、迅速到達事故現場，才是展現公權力的最好方式。

同仁上課後，對教官震撼教育上課方式印象深刻，且教官用自己從警20年的經驗講授給大家學習，讓大家如沐春風，彷彿功力已經與一般警察相同，省下了很多自我摸索的時間，紛紛都稱有被這樣操練過，下次就知道自己可能失誤的地方在哪裡，而提早做好準備，避免遺憾事情發生。另外經過一連串的安全駕駛訓練，減少日後發生車禍危險的機率，受訓學員們對於分局長的用心皆都感到溫馨。