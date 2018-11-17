鄰居大媽相挺做偽證 老閨密的蒐證帶卻出包…

2018-11-17 23:50

〔記者王捷／台南報導〕薛姓婦人與鄰居謝姓男子因放置垃圾對簿公堂，她認為謝男在爭執中提到「再說一次就踹死你」，讓她心生畏懼，找來住附近的7旬老閨密蘇婦做證，蘇婦當庭供稱的確有聽到謝男說了4次要踹死人，連她丈夫在家裡都有聽到，但法官看完薛婦的蒐證畫面，發現謝男沒說要踹人，反而是薛婦嗆「要踹我來啊！」蘇婦反因做偽證被判處5個月徒刑，加4小時法治教育。

薛婦因為放垃圾的問題，與鄰居謝男處得相當不愉快，2年前兩人吵架，薛婦認為謝男出言恐嚇，向警方報案，向檢警聲稱，她聽到謝男用台語說「我今天一定要踹死你」，提供蒐證畫面，還找來閨密蘇婦當庭做證。

蘇婦說，她當時有聽到謝男嗆稱，要是薛婦再多說一句，就把薛婦踹死，而且還說了4次，她丈夫在房子裡也有聽到。檢方依據證詞，認定謝男涉恐嚇罪嫌，聲請簡易判刑，但法官去年勘驗蒐證畫面，竟然發現蘇婦根本沒有在場，也沒聽到謝男嗆要踹人。

院檢發現蘇婦證詞有問題，傳蘇婦來問訊，這時她改口說，當時在房子裡，可能沒有聽清楚，法官認為蘇婦的證詞不可採信，影響司法權正確行使，但念在蘇婦已經快80歲、獨居且沒有讀過書，可能是一時失慮犯案，現獨自居住，靠老人年金及撿回收過活，因此裁處5個月徒刑，並參加4小時法治教育。