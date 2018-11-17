柳林瑋捲入性騷疑雲 前柯辦人員李郁欣PO「吃屎吧」挨告

獨立媒體沃草前執行長、公民1985行動聯盟前發言人柳林瑋（右），捲入性騷擾疑雲，太陽花學運時擔任物資組組長、前柯文哲辦公室工作人員的李郁欣（左）在網友臉書貼文下方留言「柳林吃屎吧 幹」，被柳告上法院。（資料照）

2018-11-17 19:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕太陽花學運時擔任物資組組長、前柯文哲辦公室工作人員的李郁欣，因認獨立媒體沃草前執行長、公民1985行動聯盟前發言人柳林瑋，涉嫌對數名女子性騷擾，在網友臉書貼文下方留言「柳林吃屎吧 幹」，柳男認為名譽受損提告，李女坦承PO文，新北地院日前依公然侮辱罪判李女拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，另得上繳公庫1萬元。

曾被指控業務侵占的柳男，前年3月獲緩起訴確定，未料去年又捲入性騷擾疑雲，李女因參加社會運動認識柳男，後雙方發生嫌隙，李女因認為柳男涉嫌數名女子性騷擾，去年5 月21日登入臉書，在李姓網友貼文批評社會包庇容忍、護航性侵或性騷擾加害人文章下方，留言「柳林吃屎吧 幹」，柳男得知後提告。

審理時，李女坦承留言批評柳男，但否認有公然侮辱，表示因得知柳男曾對數名女性性騷擾，甚至在受害人發表意見時，還稱要對她們提告，她沒辦法接受，才會貼文發洩情緒，主觀上並無侮辱柳男犯意。

法官指出，李姓網友貼文概括批評社會有包庇容忍、護航性侵或性騷擾加害人的情形，並非針對柳男有何不當舉動描述、評論，李女於該篇貼文下方留言版留言時，也未客觀、具體地敘述柳男行為舉止有何不當，便謾罵柳男「吃屎吧」、「幹」，認為用語已屬情緒性的人身攻擊，足以貶損他人名譽，但考量李女因一時情緒失控才貼文，且承諾日後不再在公開場合講這種情緒的髒話，因此予以緩刑。

而李郁欣本身爭議也不小，4年前在PTT被爆料，李女用各種理由跟朋友借錢，但卻有借無還，李女當時曾出面道歉，坦承剛出社會時手頭很緊，曾經跟3、4個朋友借過錢，因年紀輕不懂事，確實部份的錢沒有歸還，事情爆出後她已在第一時間還錢。