詐團車手慘遭好友黑吃黑 收到阿嬤通風報信仍被抓

胡姓車手提款畫面。（記者陳恩惠翻攝）

2018-11-17 21:12

［記者陳恩惠／台北報導］22歲胡姓男子加入詐騙集團當車手，見獲利頗高，於是邀同齡的兒時玩伴陳姓男子一塊加入，2人今年9月間，由陳駕車搭載胡由彰化北上，在新竹以北5處地點分別提款，詐得41萬餘元；台北市警內湖分局港墘派出所追緝2月餘，4天前南下先將胡拘提到案，胡咬出黑吃黑吞贓款的陳，2天前返國時，陳在機場落網，士林地檢複訊後，向法官聲押2人獲准。

內湖警方說，胡、陳所參與的詐騙集團是向被害人謊稱，由於購物網站網頁設定錯誤，導致被害人錯誤下訂成20組商品，要求被害人到ATM轉帳，以便解除多餘的訂單，胡、陳兩兩一組，今年9月間，由胡拿著提款卡，分別前往台北、新北及新竹等5處地點的ATM提領款項，陳則是擔任司機，負責載送胡並將詐騙所得送回。

警方調閱監視器，根據車號循線追查到戶籍在彰化的胡男身分，前往彰化埋伏多日，發現他案發後四處逃逸，並未返回彰化，老家僅有獨居的阿嬤，警又根據線報，追到胡位於台中的租屋處，才發現他已退租，找房東詢問，清查租屋保證金退回的銀行帳號，發現是胡住台中的阿姨，前往查訪確認，本月13日趁胡出門時，將他拘提到案。

胡落網後，警檢視他的手機，驚見先前員警到彰化查訪後，阿嬤竟然傳LINE向胡通風報信「松山所、內湖所都來找過你，你要出來說清楚嗎？警方要發佈通緝令，通緝後，你若跟家人聯絡，家人都會受牽連，不回來說清楚，那就想（辦）法自己生活下去，別牽連家人，電話那些，都會被監聽」，胡收到訊息已經躲在台中親友家。

胡供稱，在阿嬤通知他之前，和他從小一起長大的另名車手、負責開車接應他取款的陳男，早一步打電話通知他趕快搬家，不然會有生命危險，他弄不清楚狀況，只是聽話地趕快搬；後經警方調查，原來陳嫌趁胡將所詐款項交給他拍照上傳給車手頭之後，竟然黑吃黑，私吞款項去賭博輸光，由於無法交差，只好誣指胡私吞，陳又擔心遭詐騙集團找上門，於是逃往中國躲藏，警立刻境管，陳15日返國時當場遭扣留。

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