網刊陪睡廣告拒接逾40歲女客 男辯：好玩才貼文

2018-11-17 16:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕38歲譚姓男子在臉書社團刊登「陪睡」廣告，還依年齡層分價碼，並拒絕陪睡超過40歲女人，另打出包月38888元、包年288888元，保證「睡到你心花怒放、睡到我走路扶牆」，聲稱若懷疑能力，他能「免費試睡一夜」，新北地院日前依違反兒童及少年性剝削防制條例判他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，今年6月24日，譚男在臉書社團刊登「本人因賭球欠下鉅額債務，無能力償還，今日正式加入滴滴陪睡，只接待女性客戶，16歲至18歲陪睡一晚1888元，18歲至20歲陪睡一晚2888元，20歲至30歲的3888元一夜，30歲至40歲5888元一夜」、「超過40歲的不陪因為女人40如虎，我不想入虎口！」、「本人強推套餐：38888包月，288888包年，先轉帳再陪睡」。

此外，譚男還保證「睡到你心花怒放、睡到我走路扶牆」，打出「只有你想不到的，沒有哥做不到的！」（懷疑本人能力的可免費試睡一夜）、「第一次做生意，請多多關照！」等語，警方網路巡邏發現將譚男送辦。

檢方偵訊時，譚男辯稱，「好玩才貼文」，文章內容是拷貝其他網友的，強調並無實際陪睡，審理時認罪，法官認為譚男刊登訊息影響兒童及少年身心健康發展，敗壞社會善良風氣，考量他坦承犯行，因此判刑2月。