誘姦少女「顯可憫恕」輕判 他再犯「狠打法官的臉」

2018-11-17 17:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕吳姓男子於2016年9月間誘姦國中少女小芳，觸犯未滿14歲少女性交罪，可處3年至10年徒刑，不過，一至三審法官心存寬厚，認為吳男年輕無法疏導或抑制情慾而犯錯，援用「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判2年2月徒刑，不料，他卻在法院審理時，又誘姦另一位國中少女小倩，導致小倩懷孕墮胎，堪稱「狠打法官的臉」，台中高分院認為他明知故犯，並無「顯可憫恕」之處，這次重判徒刑6年，可再上訴。

判決書指出，國中畢業，從事裝潢的吳男，2016年7月認識就讀國中、年僅13歲的小芳（化名），同年7、9月發生2次性關係，小芳母親提出告訴，吳男賠償15萬元，彰化地方法院認為吳男年輕，在兩情相悅下，無法妥善疏導抑制情慾而犯罪，判處最低3年徒刑仍太重，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，於今年4月輕判徒刑2年2月，吳男一再上訴，台中高分院今年7月維持原判，最高法院於今年9月駁回上訴而確定。

不料，吳男犯下第一案，事隔不到1年，又在2017年5至7月間，誘姦另一位13歲國中女學生小倩（化名）5次，導致小倩懷孕墮胎，彰化地院一審時，調閱吳男的犯罪資料，赫然發現吳男是在第一案被檢察官起訴之後，於彰化地院審理時，又犯下第二案，吳男與辯護律師答辯說，吳男是年輕失慮犯罪，現今民眾營養健全，許多少女心智成熟，把與未滿14歲少女性交一概以強姦論罪，已不合時宜。

彰化地院一審與台中高分院二審卻認為，吳男於法院審理第一案時，又犯下第二案，導致小倩懷孕墮胎，犯罪情境並無足以引起同情之處，不符刑法「顯可憫恕」的減刑要件，另外，吳男辯稱法律不合時宜，法官卻認為，未滿14歲男女極易受誘惑而發生性關係，有特別保護的必要，據此判處徒刑6年，可再上訴。