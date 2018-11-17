男子連搶2超商一度翻牆落跑 落網後悔流淚

2018-11-17 15:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕警方今表示，高市1名莊姓男子一連搶劫2家超商，得手現金10萬元，徒步逃離現場，警方連日來追緝，莊男一度翻牆落跑，警方循線北上逮人，莊男落網後悔警局流淚。

楠梓區本月1日及10日接連發生超商搶案，警方調閱監視器，訪查現場目擊證人，鎖定莊男（21歲）涉有重嫌，報請橋檢指揮偵辦，並核發拘票進行追捕。

警方表示，莊男行搶前穿著連身帽T外套、戴口罩，佯裝外籍移工結帳，直接跳進收銀台搶劫，更以不標準英文高喊「MONEY! 」， 試圖誤導警方偵辦， 2件共劫走10萬元，得手後奪門而出。

警方表示，莊男冷靜狡猾， 由於曾在附近工作多年，對地形十分熟悉，犯案後刻意利用河堤等冷僻便道逃逸，以閃避沿途監視器，也未使用傳統交通工具，以走路及竊取腳踏車交互變換方式行動。

警方一度擴大清查本地各國外籍移工涉案可能，11月10日發現莊男身影出現在河堤便道，展開第一次圍捕，但莊男熟悉地形，翻越圍牆走，躲避警方追緝。

警方過濾、比對、分析、調閱轄內數百隻支監視器，並針對轄內飯店、套房進行地毯式清查，鎖定莊男涉有重嫌，惟莊男狡猾多疑，且行蹤飄忽。

警方15日查知莊男北上，藏匿於桃園市、新北市一帶，立即北上追查，於16日晚間7時許，在新北市樹林區掌握莊男行蹤，並連續埋伏36小時，終於發現莊男出現，一湧而上壓制逮捕，當場查扣2支手機及犯案服裝等證物。

警方表示，莊男多行不義，終抵不過天網恢恢，落網後莊嫌男警局流淚，他說「好累!不想再逃避了」，警訊後將他依搶奪、竊盜等罪嫌移送法辦。

楠梓警分局長陳錦坤表示，超商有民眾結帳時，請店家在服務客人時，仍需提高警覺，以免該類案件再次發生，也宣示警方打擊犯罪，維護市民安全決心。