夜市宣揚公投疑因音量與攤商衝突 大學生驗傷提告

2018-11-17 15:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕多名朝陽科大的學生，昨天晚間6點左右前往霧峰德泰夜市宣傳公投，因為使用擴音器太大聲，影響攤商做生意，與攤商發生爭執，手拿擴音器的胡姓學生與曾姓攤商發生口角衝突，進而拉扯，警方獲報前往，雙方並沒有進一步衝突，但學生已去驗傷，並且提告。

霧峰警分局吉峰派出所所長萬仲翔表示，昨天晚上有多名朝陽科大的學生到德泰夜市宣傳公投，可能因為音量太大，攤商認為會影響到生意，學生認為是公共場所為何不能宣導，雙方一言不合，胡姓同學與曾姓攤商便起了口角，攤商有徒手攻擊學生，也有拿鐵條作勢要打學生，在警方趕到時，雙方並未進一步衝突，胡姓學生前往醫院驗傷，到派出所提告傷害。

警方便通知曾姓攤商到案說明，曾姓攤販向警方表示，學生使用的擴音器太大聲，因無法做生意，才會出手。

朝陽科大學務長陳隆昇表示，昨晚朝陽科大有10多名學生到霧峰的德泰夜市宣傳公投，可能是攤商不滿學生持有大聲公太大，雙方產生口角，有攤商用力拉扯學生衣服，學生在驗傷後也提告。

陳隆昇表示，由於已進入司法程序，會全力提供學生協助，也會教育學生，在宣揚理念時，要理直氣和，如大聲公不要太大聲，同時也認為該攤商的暴力相當不妥適，一切都可以好好說。