噁！裝潢工仿效色情片劇情 隨機對落單日籍女子潑精

2018-11-17 15:45

［記者陳恩惠／台北報導］真是太噁心，天母商圈竟然出現變態潑精男！台北市28歲許姓男子模仿色情影片劇情，躲在北市中山北路六段巷弄中，隨機朝路過獨行的43歲日籍婦人潑撒不明液體，婦人摸到濕黏，嚇得花容失色，返家發現手部紅腫，於是向北市警士林分局蘭雅派出所報案；警方調閱監視影帶，昨天循線找到許嫌，他供稱「想學習模仿色情片劇情並追求刺激」，訊後依傷害及性騷擾防治法等罪函送法辦。

由於日籍婦人抱怨事發3天後警方才受理報案，士林警方說明，當天因為員警不懂日語，向婦人和陪同前來報案的台籍友人表示，要通知外事警察到場翻譯，台籍友人當場回應「不用外事警察」，讓婦人誤會「不受理」而離開，全因是雙方語言溝通錯誤，警方也再三向婦人致歉。

警方調查，家住北市大同區的許姓男子，平日在天母商圈的某裝潢公司上班，他承認「自己有特殊的性癖好」，由於經常在網路觀賞色情影片，想嘗試、模仿影片中的劇情，當天看到日籍婦人獨行一時衝動向女子潑灑精液，他對自己的行為感到抱歉，還說自己潑的是沒有加料的「純精液」，不知為何會造成婦人受傷。

本月12日下午2時30分，1名居住在天母地區的日籍婦人，前往忠誠路的大葉高島屋購物後，右手拿著飲料、揹著採買物品步行返回中山北路六段的住處時，發現後方有名怪異的年輕男子雖然與她保持2步的距離，卻一路尾隨，但在行經中山北路六段290巷7弄的校區旁，後方男子突然快步上前，她立刻警覺查看，發現褲子左臀處有不明液體，反射性地用手抹去，回頭驚見男子竟然緊盯著她的臀部！

日籍婦人說，當時她驚慌失措，只想離那名男子遠遠地，沒想到男子竟然還不走，仍緊跟著她長達10秒鐘，似乎想看她的反應，她嚇得趕緊繞過對方快步離去，返家後，發現摸過的手不僅散發濃厚的腥臭味，還有大片紅腫，在丈夫及台籍友人陪同下報案。

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