「假投資」詐騙猖獗 中國籍配偶遭網路型男狠削200萬

2018-11-17 14:41

〔記者邱俊福／台北報導〕37歲嫁來台的陳姓中國籍配偶，今年9月間遭自稱是「香港房地產投資經紀人」透過臉書搭訕，由於對方疑盜用型男照片，又以LINE每天噓寒問暖，不久便取得陳婦信任，隨後對方以參與投資可立即「賺大錢」為由設局，讓陳婦陸續匯款高達43萬6000元港幣，約台幣200萬元，即人間蒸發，陳婦始知上當報警。

刑事局統計今年1至10月的詐騙案類，這類假投資案件數有逐步上升趨勢，其中有6成是透過網路誘使被害人投資，許多民眾在臉書、直播平台，甚至網路遊戲中被歹徒搭訕，在各種利誘甚至感情攻勢下誤入假投資陷阱，被害族群則以高中（職）畢業的青壯年男性為最大宗，呼籲民眾多小心。

警方表示，今年9月間，陳婦被1名自稱「林海山」的年輕型男（疑似盜用他人照片）加為臉書好友，雙方進一步用LINE聯繫，對方自稱是「香港房地產投資經紀人」，平常工作忙碌無暇交友，所以想在網路上找人聊聊天，分享投資資訊和賺錢機會。

接下來，陳婦在對方每天噓寒問暖和幽默的談吐下，逐漸解除心防，兩人互動了1個多月，對方忽然問陳婦想不想賺大錢，並傳了1份偽造的「恆大集團方案介紹書」，聲稱公司面臨危機，為了挽回投資人的信心，緊急規劃了讓高階主管申請房地產認購權的方案，並開放海外客戶參與投資，下訂後立刻現賺投資案總額5800萬元的10分之1（580萬元）。

陳女原本對超高投報率心生疑慮，卻禁不住對方舌燦蓮花百般遊說，終於陸續匯款43萬6000元港幣至對方戶頭，結果對方從此失聯，始知遭詐騙。

此外，今年4月間，1名29歲林姓女子在「17直播平台」認識1名暱稱「宋慧喬」男子，對方邀請林女參與銷售點數投資，聲稱每3個月可分紅1次，可獲得投資金額7到8%的利潤。林女不疑有他，匯款150萬元給對方，之後對方百般推諉又避不見面，才發現自己受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆