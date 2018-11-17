毒友抽K菸皆落網 自我調侃「不如甭認識」

2018-11-17 11:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕熊姓男子與陳姓男子是「毒友」，兩人相約在台中市北區青島東街口抽K菸聊天，結束後陳男剛起身離開，回頭卻看到友人熊男被員警盤查，陳男站在一旁探頭探腦，佯裝路人在旁觀看，此舉引來警方注意，陳男宣稱兩人不認識，卻也被員警查獲毒品，雙雙被逮捕之後，兩人竟然聊了起來，警察才得知兩人原來是舊識，陳男還自我調侃「當初不如甭認識，我應該趕緊逃離現場才對」。

台中市警局保安警察大隊特勤中隊2名員警，上週三下午3時30分巡邏時，於中市北區青島東街，見到熊男（23歲、組織犯罪等前科）站在路口抽菸徘徊，形跡顯得可疑，上前盤查時，於熊男褲子口袋查獲K他命1包0.7公克、K菸1支與佰元紙鈔，鈔票包著K他命毒品。

警方盤查時又發現，旁邊的陳男（21歲、妨害公務前科）探頭探腦，好像在監視警方，特勤員警直覺有異，詢問陳男2人是否相識，陳男直搖頭否認，員警卻聞到陳男身上散發出濃濃吸食K他命毒品的臭味，在陳男口袋查獲K菸等毒品，兩人被捕之後，竟然聊天起來，員警才得知兩人原來是舊識。

熊男與陳男都坦承吸毒與持有毒品，2人供稱，相約見面聊天，聊著聊著就抽起K菸，結束時陳男離開幾步路，熊男就被警方盤查，陳男擔心毒友，在旁邊探頭觀看，員警詢問時，他原想裝傻當作不認識熊男，卻忘了自己身上也藏有K菸，反而被警方查獲，2人雙雙落網，陳男還自我調侃「當初不如甭認識」，他應該趕緊逃離現場才對，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

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