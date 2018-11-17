誤用尿液注射 花蓮慈濟發聲明道原委...

2018-11-17 11:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮慈濟醫院爆出嚴重醫療糾紛，護理人員誤以為置於護理車注射針筒內為生理食鹽水，欲使用於通暢點滴管路時，因阻力甚大，無法順利推入，同時間另一護理人員察覺，該針筒係其誤放於護理車上的尿液檢體，立即進行反抽並拔除及置換點滴管路，花蓮慈濟醫院今早發出書面聲明指出，目前案件已進入司法程序，謹提供書面說明，院內已進行系統性原因分析並完成改善。

花蓮慈濟醫院聲明稿全文：本件病人為C型肝炎合併酒精性肝硬化病人，經年於本院就醫，本次入院時呈現急性肝衰竭，當時膽紅素已飆高14以上（正常值小於1.2），代表肝細胞已大量壞死。主治醫師曾告知家屬，病人病情極為嚴重，而且有嚴重腹水，已呈現病危狀態，希望家屬有心理準備。

本護理事件發生於小夜班，病人於靜脈輸注白蛋白後，因注射點滴管路阻塞，護理人員誤以為置於護理車注射針筒內為生理食鹽水，欲使用於通暢管路時，因阻力甚大，無法順利推入，同時間另一護理人員察覺，該針筒係其誤放於護理車上之檢體，立即進行反抽後，拔除及置換點滴管路。二位護理人員隨即通報值班主治醫師，進行兩套血液培養，接著給予預防性抗生素。二位護理人員並於次日凌晨於系統填寫異常通報單。主治醫師亦電詢感染科醫師，處置無誤。

護理部隨即啟動調查程序，以便向家屬詳細說明可能之影響。惟培養結果出來前，家屬先於其他管道獲悉此事，本院院長室主管在得知後即刻介入了解，並與護理部主管向家屬如實說明原委並誠懇致歉，主動吸收全部醫療及看護費用，亦願與家屬協調進行後續慰問性補償。

此期間，多項檢體化驗結果顯示正常，且白血球六千多降至四千多，血液培養一週後完全未長菌，後續追蹤病人並未因此感染，相關檢驗資料均登載於病歷中。

惟病人數日後因末期疾病如醫師預期往生，家屬遂提出精神賠償及維護醫院名譽數百萬元賠償；本院除再次致歉，亦請教法律顧問，提出合理之慰問性補償，惜不為家屬接受，表示會循司法程序處理。本院只得尊重，同意經由第三方鑑定，釐清因果關係。

本院認為本事件不應歸咎第一線辛勤的護理人員，除關懷護理人員的心理狀況，本院護理部已進行系統性原因分析並完成改善，致力保障病人安全。

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