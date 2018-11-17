姐目擊弟11樓墜下 無呼吸心跳搶救中

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區中原路一處社區大樓，今日凌晨3時許，有名39歲男子自社區11樓墜落至中庭，目前尚在署立台北醫院搶救中。
綜合媒體報導，男子姐姐親眼目擊弟弟墜樓，嚇得趕緊報案，據悉，男子墜樓後，雙腳嚴重骨折，到醫院前已無呼吸心跳，目前仍在搶救中，詳細案發原因仍有待警方調查。
警方透露，墜樓男子與家人同居，由姐姐和媽媽陪同送醫，初步排除有外力介入因素，而現場未發現男子相關遺書，後續將訊問家屬筆錄及相關鑑識採證，方能進一步釐清案情。
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綜合媒體報導，男子姐姐親眼目擊弟弟墜樓，嚇得趕緊報案，據悉，男子墜樓後，雙腳嚴重骨折，到醫院前已無呼吸心跳，目前仍在搶救中，詳細案發原因仍有待警方調查。
警方透露，墜樓男子與家人同居，由姐姐和媽媽陪同送醫，初步排除有外力介入因素，而現場未發現男子相關遺書，後續將訊問家屬筆錄及相關鑑識採證，方能進一步釐清案情。